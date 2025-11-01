Moda, estilo y precios bajos: cómo comprar en la tienda de Chile que llegó al país y causó furor, en seis sencillos pasos
La reconocida marca de indumentaria chilena ya desembarcó en Argentina con precios increíblemente accesibles. La tienda habilitó la compra vía online y por ello acá te explicamos el paso a paso de cómo comprar.
La reconocida marca de indumentaria chilena, Tricot, llegó a la Argentina y está causando furor por sus increíbles precios. La tienda habilitó la compra vía online y lanzó ofertas con el objetivo de captar al público, por eso para que no te lo pierdas te explicamos cómo comprar.
Tricot es reconocida en Chile por combinar precios baratos y diseño de estilo urbano. La empresa dio su salto internacional al inaugurar su plataforma online en el país.
Si bien no cuenta con locales físicos en Argentina, sus precios en el sitio web se publican en pesos y contemplan beneficios gratuitos a partir de ciertos montos. Es una oportunidad única para los consumidores y emprendedores debido a que la cadena ofrece ropa accesible con precios que parten desde los $6.000 en una amplia gama de artículos.
Paso a paso, cómo comprar online en la tienda de Chile que llegó al país
Lo principal es que la persona interesada en comprar ingrese al sitio web oficial de Tricot Argentina. En la página podrán ver las prendas en stock que abarcan desde jeans y remeras hasta pantalones y camisas. También incluye artículos como zapatillas, accesorios y ropas deportivas.
Paso a paso, cómo comprar:
- Paso 1: primero es fundamental registrarse en la plataforma, el sitio te pide nombre, apellido, DNI, teléfono y una contraseña de al menos 8 caracteres.
- Paso 2: luego de completar el registro se podrá hacer la selección de prendas a comprar. Tenes que añadir artículos a tu bolsa. Para llevar tu producto, simplemente elegí la talla y el color deseado, indica la cantidad y presiona el botón «agregar».
- Paso 3: Visualiza tus productos en el carrito. Comprobá que los artículos deseados se hayan añadido correctamente a tu bolsa de compras. Para eso dirígete al icono de la bolsa (esquina superior derecha), el cual indicará la cantidad de productos seleccionados. Pasa el cursor sobre el ícono para ver tu listado y luego haz clic en «Ir a mi Carrito» para comenzar el proceso de pago.
- Paso 4: revisa los costos asociados a tu compra. Este será el momento donde podrás visualizar descuentos, valores de despacho, costos de importación y el total a pagar. Para comenzar el pago haz click en “iniciar compra”.
- Paso 5: revisa los datos de envío y facturación. Ingresá tus datos de envío, provincia, municipio, calle, departamento y código postal. Para continuar selecciona la opción “Ingresar dirección”.
- Paso 6: rellena la información de pago. Acá tenes que seleccionar tu método de pago, puedes revisar los detalles de compra, despacho e ingresar códigos de descuentos, selecciona “Pagar” para dirigirte al portal de pago y finalizar la compra.
Comentarios