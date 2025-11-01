Moda, estilo y precios bajos: cómo comprar en la tienda de Chile que llegó al país y causó furor, en seis sencillos pasos

La tienda de Chile que llegó al país con precios bajos en remeras, jeans y más

La reconocida marca de indumentaria chilena, Tricot, llegó a la Argentina y está causando furor por sus increíbles precios. La tienda habilitó la compra vía online y lanzó ofertas con el objetivo de captar al público, por eso para que no te lo pierdas te explicamos cómo comprar.

Tricot es reconocida en Chile por combinar precios baratos y diseño de estilo urbano. La empresa dio su salto internacional al inaugurar su plataforma online en el país.

Si bien no cuenta con locales físicos en Argentina, sus precios en el sitio web se publican en pesos y contemplan beneficios gratuitos a partir de ciertos montos. Es una oportunidad única para los consumidores y emprendedores debido a que la cadena ofrece ropa accesible con precios que parten desde los $6.000 en una amplia gama de artículos.

Paso a paso, cómo comprar online en la tienda de Chile que llegó al país

Lo principal es que la persona interesada en comprar ingrese al sitio web oficial de Tricot Argentina. En la página podrán ver las prendas en stock que abarcan desde jeans y remeras hasta pantalones y camisas. También incluye artículos como zapatillas, accesorios y ropas deportivas.

Paso a paso, cómo comprar: