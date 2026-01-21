Moda local en escena: el MNBA de Neuquén vivió el primer microdesfile Enhebra del 2026

La moda del 2026 en Neuquén llegó con todo. El pasado jueves 15, el MNBA Neuquén vivió una noche única con la realización del primer microdesfile “Neuquén Enhebra” del año. Se trató de una propuesta que combinó moda, arte y música en un formato íntimo y experimental, en sintonía con la muestra Moda y Arte Argentino: Identidad y Vanguardia.

El evento se desarrolló en el hall y la confitería del museo, espacios que se transformaron en pasarela y escenario a la vez, generando un recorrido cercano entre el público y los diseños. La iniciativa reunió a diseñadoras, modelos y artistas locales, y puso en valor la formación artística y el trabajo creativo que se produce en la región.

Participaron estudiantes del Instituto Roberto Piazza – Filial Neuquén, que se presentaron tanto como diseñadoras como modelos, junto a las marcas y diseñadores Marie Gall, Hena, Lorentruë, Reina de Calabazas y el propio Instituto Roberto Piazza.

La apertura musical estuvo en primera a cargo del dúo Orsi – De Marco que deleitaron a los presentes con clásicos reinterpretados. Luego, la musicalización de J. So, de Juliet DJ Dancer, acompañó cada pasada y envolvió el espacio del museo, reforzando el carácter performático del desfile.

La primera pasada estuvo dedicada a los accesorios de Hena, una marca que pone en valor los procesos manuales, combinados con trajes de baño de Marie Gall. Sobre la pasarela se vieron pareos de red, carteras de mimbre, pana y junco, bolsos playeros, artesanías y abanicos, en una propuesta fresca y artesanal, ligada al verano y a los materiales naturales.

En la segunda pasada, Reina de Calabazas y Lorentruë desplegaron un universo de estética gótica, sin distinción de género, donde convivieron lo romántico y lo rockero. Corsets estampados, cotas de malla, vestidos con caderines, collares de múltiples cadenas, chokers negros y transparencias marcaron una colección cuidada. Las hombreras, los hombros cubiertos y la combinación de polleras de tul y corset reforzaron una identidad oscura y con pisada fuerte.

La tercera pasada estuvo a cargo de la alta costura del Instituto Roberto Piazza, con una propuesta más clásicas y sofisticadas. Se presentaron vestidos cortos y largos, con una fuerte presencia del blanco, los tonos tierra y los brillos.

Los bordados, lentejuelas, transparencias y plumas dominaron la escena, junto a vestidos en azul y turquesa intenso, telas sobrepuestas y largas colas que aportaron dramatismo y elegancia al cierre.

“Neuquén Enhebra” dejó como resultado una experiencia que reunió arte, moda, música y comunidad, y reafirmó al MNBA Neuquén como un espacio que combina disciplinas y expresiones artísticas.

Esta primera edición del microdesfile marcó un punto de partida para nuevas propuestas que buscan acercar las producciones culturales locales a la gente. Desde la organización informaron que se realizará los jueves cada 15 días. Es decir que la próxima presentación será el 29, con la presencia de diseñadoras locales y fibra neuquina.

