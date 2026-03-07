Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: investigan al instructor que estaba con ella bajo el agua

La Justicia analiza protocolos de seguridad y testimonios de los participantes de la práctica de buceo.

La Justicia de Chubut investiga la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció durante una práctica de buceo en Puerto Madryn. La causa analiza testimonios de quienes participaron de la inmersión en el Golfo Nuevo, junto con manuales técnicos y normas de seguridad. Las autoridades buscan determinar si el instructor actuó según los protocolos.

Según publicó La Nación, la investigación evaluar el accionar del instructor que acompañaba a la joven en el momento previo a la tragedia.

Testimonios reconstruyen los minutos previos a la crisis bajo el agua

Los investigadores indicaron que la joven participaba de una instancia de certificación de buceo dentro del sistema de formación de la Professional Association of Diving Instructors (PADI). El grupo había completado el día anterior a la tragedia el curso Open Water.

“El día anterior hacen el curso de Open Water hasta 18 metros. Bajan cinco o seis personas y con eso quedan habilitados. Luego les ofrecen hacer al día siguiente el segundo curso, que permite llegar hasta los 30 metros”, explicaron fuentes vinculadas con la investigación.

Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo tras 48 horas de rastrillajes en aguas frente a Punta Cuevas.

Según los testimonios, uno de los participantes tuvo dificultades para descender por problemas para compensar la presión en los oídos. “Le costaba bajar porque tenía problemas para compensar. Es una maniobra que se hace cada pocos metros y a él le estaba resultando difícil”, indicaron desde la causa.

Mientras el resto del grupo comenzaba a ascender, Devries quedó a mayor profundidad junto al instructor. En ese contexto se produjo la situación que derivó en la tragedia.

Tragedia en el Golfo Nuevo: cómo fue la muerte de Sofía Devries

El cuerpo de la joven fue encontrado el miércoles 18 de febrero por personal de la Prefectura Naval Argentina en la popa del pesquero chino Hu Shun Yu 809, un barco hundido hace cerca de una década para generar un arrecife artificial y que se convirtió en un sitio habitual de buceo.

El hallazgo ocurrió en aguas del Golfo Nuevo, frente a Punta Cuevas, durante un rastrillaje realizado cerca del mediodía, luego de 48 horas de búsqueda. La alerta por la desaparición se había activado el lunes 16 de febrero tras el regreso del grupo que participaba de la actividad.