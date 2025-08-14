Muertes gestacionales y perinatales: el hospital de Neuquén capacitó para su acompañamiento

En el hospital Castro Rendón, cada cartel con una mariposa azul en la habitación de una paciente simboliza una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Se trata de un recurso para tener en cuenta el momento por el que está transitando esa persona y así tener un trato más acertado y empático. Para acompañar esta función, la obstétrica y especialista en duelo, María Lorena Warzel, dio la capacitación «De Esto No Se Habla», esta vez dirigido al personal no profesional.

«Cuando está el símbolo, la camarera que trae el desayuno ya sabe que tiene que ingresar con respeto y silencio. Y que el saludo no va a ser «buen día», sino «Hola, te dejo el desayuno», ejemplificó Warzel. Para muchos puede parecer una simple acción, pero en realidad, es parte de un acompañamiento que se extiende a todos los actores del hospital.

Warzel, además de ser obstétrica, es especialista en duelo gestacional y perinatal, y ha dado capacitaciones de manera nacional e internacional. Generalmente, las realiza para los profesionales de la salud, pero desde la Jefatura de Enfermería del servicio de obstetricia del hospital Castro Rendón, sugirieron que esta vez, esté destinado al personal no profesional.

«Los profesionales ya tenemos un protocolo, una guía provincial y una ley en donde tenemos que abordar, acompañar y asistir a los pacientes, a las usuarias y sus familias que transitan un duelo gestacional, perinatal o neonatal», contó la obstétrica. «Pero también participan en el hospital muchos actores que no son ajenos al hospital, por eso nos pareció importante darles esta capacitación a todos», agregó.

La charla se llamó «De Esto No Se Habla». Según contó Warzel ese es el nombre porque «hay que empezar a hablar de esto». La obstétrica sugirió que se suele evitar hablar de las muertes y es por eso que muchos recurren a la palabra “perdida”. «Un embarazo no se pierde, se muere un hijo o hija. Hay que decir las cosas por su nombre».

La capacitación estuvo destinada al personal no profesional del hospital.

Allí se habló del circuito y responsabilidades civiles de cada persona que interfiera, asista, acompañe o entreviste a una familia en proceso de duelo. También se dieron herramientas para facilitar el trato con situaciones de duelo por muerte gestacional/perinatal.

«Se les adelantó que eran temas sensibles y que se tiende a lagrimear un poco«, aseguró la obstétrica que partió de la base de que «uno hace mecánicamente lo que cree correcto, pero nadie capacita para esto».

La recomendación más importante fue «hacer cálida la atención«. «Acercarse con un pañuelito, cuando hay malas noticias ceder un asiento en un lugar reservado, tocarle el hombro…» enumeró.

Además, los asistentes tomaron conocimiento sobre la mariposa azul que simboliza la perdida de un hijo o hija. Una credencial que ellos mismos hicieron y que está disponible para los visitantes. «Ya con el código azul, la credencial en el cuello, se lo va a identificar y va a tener como un pase libre con atención desde el personal de seguridad de admisión«, relató.

Cartel y credenciales de código azul.

La disertante señaló que la capacitación tuvo muy buena adhesión y que de hecho hubo algunos reclamos por falta de cupos, lo que demuestra el interés que existe entre el equipo del hospital. «Lo hago por las familias y por las mamás que transitan la muerte de sus hijos o hijas», expresó Warzel. «Una de cada cuatro mujeres ha pasado por la muerte o va a pasar por la muerte en edad reproductiva de un hijo o una hija. Por eso es importante hablar de esto».