Murió el hombre de Regina que estuvo envuelto en llamas luego del incendio de su casa

Murió anoche el hombre de Regina que estaba internado en Roca luego de quedar envuelto en llamas tras el incendio de su vivienda.

El hombre de 59 años, había sido trasladado al hospital López Lima de General Roca, con graves quemaduras. Según informó La Comuna de Regina, falleció ayer a las 23.

El medio local indicó que la Fiscalía de Villa Regina al no haber signos de criminalidad, no adoptó mayores diligencias. Durante el miércoles estuvo la vivienda con custodia policial.

Incendió en Regina: vecinos lo habían ayudado a apagar el fuego

El hombre en un primer momento fue socorrido por vecinos. “Escuché que me llamaba diciéndome ‘vecina, vecina’. Al salir no podía creer lo que veía y me paralicé, no sabía qué hacer. Fueron unos vecinos de la esquina que al verlo cuando el hombre regresaba a su casa lo tiraron al suelo y lo envolvieron con una campera para ahogar el fuego”, relató una de las frentistas al medio reginense.

La víctima vivía sola y el fuego había alcanzado una de sus prendas de vestir.