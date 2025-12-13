Un camionero en grave estado en Cipolletti por una presunta picadura de yarará: piden donación de sangre

Un hombre pelea por su vida en Cipolletti luego de haber sido picado por -estiman los profesionales médicos- una yarará. Se trata de un camionero que se descompensó en Cutral Co la semana pasada y desde entonces su estado es delicado. Su familia viajó para acompañarlo y solicita apoyo de la comunidad del Alto Valle en una campaña de donación de sangre.

El paciente fue identificado como Miguel Esteban Contreraras de 44 años, oriundo de General Daniel Cerri, provincia de Buenos Aires.

Entre horas de la noche del viernes 5 y la madrugada del sábado 6, se encontraba por la zona de la comarca petrolera de Neuquén cuando sufrió una descompensación. El hombre logró pedir auxilio al personal de la Caminera y fue trasladado de urgencia al Policlínico de Cipolletti.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Oriana, hija de Miguel, relató que según el testimonio de su papá, se bajó del camión a chequear cómo estaba el vehículo y de paso aprovechó para ir al baño. Allí, sintió una picadura, pero no vio qué fue por la oscuridad. «Sintió como que le pellizcó, como que le picó. N le dio bola y se fue a dormir», indicó.

Cerca de las 6, Miguel se despertó por fuertes dolores en los riñones y en una de las piernas. Sin embargo, el principal susto vino cuando empezó a toser y notó sangre. En este estado, el camionero logró manejar hasta la Policía.

El camionero internado está en grave estado: solicitan donaciones de sangre «urgente»

Médicos de Cutral Co asistieron al hombre y le brindaron un antídoto al veneno que tenía en la sangre. Oriana comentó que la principal hipótesis de los médicos fue una picadura de yarará dado a «todos los cuágulos y problemas que le trajo». Aún así, esto no está completamente confirmado.

Pero, por la gravedad en la que estaba, decidieron trasladarlo en ambulancia hasta el Alto Valle. Oriana informó que su papá hoy se encuentra «en un estado crítico».

«El veneno aún sigue en su cuerpo y mi papá necesita una transfusión de sangre ya que le están haciendo diálisis. El veneno le está comiendo los glóbulos rojos», contextualizó Oriana.

Familiares de Miguel viajaron desde Buenos Aires a Cipolletti para acompañarlo en su internación, mientas que a la par solicitan que quienes puedan colaborar como dadores se presenten «a la brevedad» en el Servicio de Hemoterapia del Policlínico Modelo de Cipolletti, ubicado sobre la calle Libertad 83.

Los dadores de sangre tienen que ser del grupo 0 (cero) negativo o A negativo para el paciente Miguel Estaban Contreras y se pueden llevar a cabo de lunes a viernes de 8:30 a 11.