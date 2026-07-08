Murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por Argentina en Buenos Aires: hay un detenido

Un hombre de 46 años murió este martes en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, tras recibir un piedrazo en la cabeza mientras participaba de los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Según publicó InfoCañuelas, el ataque ocurrió en el cruce de Libertad y 25 de Mayo, donde se habían registrado disturbios. De acuerdo con el relato de sus familiares, el hombre fue hasta el baúl de su auto y en ese momento recibió el impacto que lo dejó inconsciente.

Murió un hombre durante los festejos por la victoria de Argentina en Buenos Aires

Los familiares trasladaron al hombre al hospital Ángel Marzetti, ubicado a unas diez cuadras del lugar del hecho. Sin embargo, los médicos confirmaron que había fallecido a causa de un traumatismo de cráneo provocado por el golpe. La víctima fue identificada como Franco Depauli.

“Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”, afirmó el director del hospital, Hernán Carpio, en declaraciones citadas por el medio.

El momento previo al ataque que terminó con la vida de Depauli.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, la Policía identificó a un sospechoso y detuvo a un joven de 20 años, señalado como el presunto autor del piedrazo. La causa fue caratulada como «homicidio simple».

El pedido de la Municipalidad para avanzar con la investigación

La Secretaría de Seguridad del Municipio difundió un comunicado en el que solicitó a quienes tengan fotos o videos de los incidentes que los envíen para colaborar con la investigación. Indicaron que los aportes pueden realizarse de forma anónima y serán incorporados a la causa.

Las autoridades explicaron que también resultan útiles registros previos de los enfrentamientos ocurridos durante los festejos, ya que podrían ayudar a identificar a otras personas involucradas.

Horas después de confirmarse la muerte, también se difundió un video grabado durante la celebración en el que Depauli aparece con una bandera argentina sobre los hombros. Allí se lo escucha decir: «Nunca perdimos la fe«, en referencia al agónico triunfo del seleccionado.