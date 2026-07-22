Murió un funcionario argentino tras descompensarse en un aeropuerto de Estados Unidos

En las últimas horas se confirmó la muerte de un integrante del Gobierno de Maximiliano Pullaro. Se trata de Gabriel Real, secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe.

El funcionario, de 67 años, falleció en un aeropuerto de Estados Unidos tras sufrir un paro cardíaco cuando se preparaba para abordar el vuelo de regreso al país con su familia.

Quién era Gabriel Real

Gabriel Real además de ser funcionario de Pullaro, era dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) de la provincia.

Oriundo de Firmat, el abogado había sido candidato a Convencional Constituyente y diputado provincial de Santa Fe. Según los registros, su último mandato fue entre 2019 y 2023, cuando ocupó una de las bancas de los bloques opositores al peronismo durante el gobierno de Omar Perotti.

En la actualidad, integraba el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública provincial y era Secretario General de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, con periodo hasta el 2026.

Máximo Pullarlo y otros funcionarios sobre la muerte de Real

El gobernador Pullaro despidió a Real con un mensaje publicado en su cuenta de X: «Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista».

Por su parte, el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón expresó: «Ante el fallecimiento de Gabriel Real, Diputado provincial (MC) y Secretario General del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia».

A estos mensajes se sumó el de la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini; el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella; y el senador provincial de la UCR, Felipe Michlig. Todos lamentando el fatal desenlace.