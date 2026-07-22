La megaobra de $18.557 millones que ampliará la avenida Perón en Cipolletti ya tiene fecha de licitación

El Gobierno de Río Negro licitará el próximo 25 de agosto la obra de ordenamiento vial, ampliación de capacidad y conectividad de la avenida Presidente Juan Domingo Perón, en Cipolletti. Con un presupuesto oficial de $18.557.906.067, la iniciativa busca resolver uno de los principales cuellos de botella del tránsito urbano y acompañar el crecimiento de la ciudad.

La inversión será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y permitirá convertir la actual calle de circunvalación en una vía troncal de mayor capacidad, preparada para absorber el intenso flujo de vehículos que llega desde las rutas Nacional 22, Nacional 151 y Provincial 65, además del tercer puente.

Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que la obra representa mucho más que una avenida. «Es más conectividad, más seguridad vial y mejores condiciones para quienes viven, trabajan o producen en Cipolletti», afirmó.

La obra se licitará en agosto y tendrá un plazo de ejecución de dos años

La apertura de sobres está prevista para el 25 de agosto. Luego del proceso licitatorio, la adjudicación y la firma del contrato con la empresa ganadora, comenzará la ejecución de los trabajos, que demandarán 24 meses.

El proyecto fue dividido en cinco tramos, que se extenderán desde la calle Vélez Sarsfield hasta la Circunvalación Presidente Arturo Illia. El recorrido abarcará desde la calle Vélez Sarsfield hasta la Circunvalación Presidente Arturo Illia, atravesando uno de los corredores con mayor circulación de Cipolletti. Los tramos serán: Vélez Sarsfield-Hipólito Yrigoyen; Hipólito Yrigoyen-Leandro N. Alem; Leandro N. Alem-Bolivia; Bolivia-Venezuela; y Venezuela-Circunvalación Presidente Arturo Illia.

Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro.

La intervención busca transformar la avenida Perón en un eje troncal de la red vial de Cipolletti, preparado para absorber el intenso tránsito que conecta las rutas Nacional 22, Nacional 151, Provincial 65 y el tercer puente. Con la ampliación de su capacidad, el Gobierno provincial apunta a reducir los tiempos de viaje, ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial para quienes transitan diariamente por ese sector.

Río Negro transformará los accesos de Cipolletti: más carriles, bicisendas, semáforos y nuevos espacios públicos

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la construcción de calzadas de dos y hasta tres carriles por sentido de circulación, nuevas intersecciones, semaforización, iluminación completa, señalización vertical y horizontal y la adecuación de los desagües pluviales.

La obra también incorporará una bicisenda continua a lo largo de toda la traza, corredores verdes, refugios para el transporte público, mobiliario urbano y pasos peatonales más seguros, con el objetivo de favorecer una movilidad más sustentable y accesible para vecinos y vecinas.

Según la memoria descriptiva del proyecto, la iniciativa apunta a consolidar un corredor estratégico para el desarrollo urbano, industrial y comercial de Cipolletti, mejorando la conexión con el Parque Industrial y con los principales accesos a la ciudad.