El fuerte temporal de Chile los dejó aislados en la montaña: pasaron ocho días en un refugio y fueron rescatados en helicóptero

Tres jóvenes que habían viajado a la montaña en Chile quedaron aislados durante ocho días en medio del temporal que afectó a la zona central del país. En medio de una dramática búsqueda, el grupo fue encontrado con vida este miércoles en un refugio de Termas de Colina, en el Cajón del Maipo, ubicado en región metropolitana de Santiago.

El hallazgo fue confirmado por la Policía de Investigaciones de Chile esta mañana, que informó que los tres jovenes se encontraban en buenas condiciones de salud.

Cómo sobrevivieron los tres jóvenes durante ocho días en la montaña

Los jóvenes habían llegado a la zona cordillerana antes de que comenzara el fuerte temporal que afectó a distintos sectores de Chile y dejó hasta el momento 13 víctimas fatales a nivel nacional. De acuerdo con la información difundida, los jovenes lograron resguardarse en un refugio de Termas del Valle de Colina, donde sortearon las condiciones climáticas con algo de alimento y calefacción.

La zona donde se resguardó el grupo de jovenes en medio del fuerte temporal.

Martina Micaela Núñez Hermosilla, de 22 años, Magdalena María Retamal Pelz, de 31, y Manuel Orellana habían viajado hacia la montaña durante la noche del miércoles 15 de julio. Durante los días siguientes, sus familias perdieron todo tipo de contacto con ellos.

La subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, confirmó este miércoles: “Se encuentran bien, sin embargo hay que hacer los chequeos médicos de rigor que corresponden después de tantos días de estar aislados”.

El operativo de rescate se activó cuando mejoraron las condiciones meteorológicas

El operativo para encontrar a los jóvenes se puso en marcha con mayor despliegue durante la mañana de este miércoles, cuando las condiciones meteorológicas permitieron avanzar con las tareas de rastreo en la zona del Cajón del Maipo, ubicado frente a Mendoza

En el procedimiento participaron efectivos de Bomberos, integrantes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y personal del Ejército, con apoyo de un helicóptero.

El helicóptero permitió que personal especializado llegara hasta el sector de Termas de Colina, donde los jóvenes habían logrado permanecer a resguardo. Desde allí se concretó la primera extracción y se inició el traslado para que recibieran atención médica y los controles correspondientes.