El riesgo país cayó a 410 puntos tras la suba de nota de Moody’s: los bonos suben y el mercado ve un «cambio de tendencia»

El riesgo país bajó y se acerca otra vez a los 400 puntos, después del anuncio de Moody's. (Foto: gentileza)

El riesgo país de la Argentina retrocedió hasta los 410 puntos básicos impulsado por el alza generalizada de los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales), en una reacción directa del mercado financiero a la decisión de la agencia Moody’s de elevar la calificación crediticia del país. El indicador elaborado por el banco JP Morgan quedó nuevamente a un paso de perforar el piso de los 400 puntos, una marca que el mercado no quiebra de forma sostenida desde abril de 2018.

La mejora anunciada por Moody’s —que elevó la nota de la deuda soberana de Caa1 a B3— se sumó a los ascensos otorgados meses atrás por las otras dos grandes firmas del sector, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Sin embargo, a diferencia de sus competidoras, la calificadora norteamericana asignó al país una «perspectiva positiva», dejando la puerta abierta a nuevas revisiones alcistas en el mediano plazo.

De «dato aislado» a «tendencia»: la lectura de los analistas sobre la nota de Moody’s

El impacto del movimiento de Moody’s va más allá de la nomenclatura técnica. Para el equipo de Research de Puente, la decisión de la agencia confirma la estabilización macroeconómica que lleva adelante el Gobierno nacional y una reducción sustancial de las probabilidades de caer en un incumplimiento de pagos.

En declaraciones a Infobae sobre el alcance de la medida, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, remarcó el efecto directo sobre los mercados de crédito: «Esto probablemente traiga más inversiones para el país y abarate bastante el costo del financiamiento, tanto al Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos».

En esa misma línea, Tobías Sánchez, portfolio manager de Cocos, analizó el significado de haber completado el aval de las tres grandes agencias globales:

«Con este movimiento se completa el tres de tres: las tres grandes calificadoras nos subieron la nota en lo que va del año. Cuando las tres apuntan en la misma dirección, la señal deja de ser un dato aislado y pasa a ser tendencia. Lo relevante es que confirma que Argentina dejó de ser el país al borde del default y empieza a mostrar una mejora con bases más sólidas», sostuvo Sánchez.

Reservas, energía y los tres desafíos para el segundo semestre

Pese al entusiasmo de la plaza financiera, los operadores advierten que la Argentina aún se mantiene en terreno de deuda especulativa y distante del «grado de inversión». Tobías Sánchez remarcó que, si bien el ancla fiscal es el pilar central, el frente externo cuenta hoy con el respaldo estructural de la energía, la minería y la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

Respecto a la evolución de las cotizaciones para la segunda mitad del año, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, identificó para Infobae las tres variables críticas que marcarán el rumbo del riesgo país:

Sostenibilidad de las reservas: «El BCRA ya superó a mitad de año la meta anual de US$ 10.000 millones de compras de divisas, pero el segundo semestre es estacionalmente más demandante por el fin de la cosecha gruesa», explicó Botto .





«El BCRA ya superó a mitad de año la meta anual de US$ 10.000 millones de compras de divisas, pero el segundo semestre es estacionalmente más demandante por el fin de la cosecha gruesa», explicó . Manejo de la deuda en pesos: La capacidad del Ministerio de Economía para seguir renovando los vencimientos en moneda local sin volcar liquidez excesiva al mercado.





La capacidad del para seguir renovando los vencimientos en moneda local sin volcar liquidez excesiva al mercado. Costo de financiamiento en dólares: La velocidad con la que la compresión del riesgo país se traduzca en tasas viables para la colocación de nuevos títulos.



«Lo que sostuvo la compresión del riesgo país de 600 puntos en enero a la zona de 400 de hoy en día fue precisamente esa dinámica de acumulación de divisas. Con un ritmo de compras más moderado, el riesgo país debería encontrar un piso más firme», concluyó Botto sobre los desafíos inmediatos de la macroeconomía.

Con información de Rava Bursátil e Infoabe.