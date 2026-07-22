Marcelo Román confirmó que dejará provisoriamente la Intendencia de Allen, pero advirtió: «No voy a renunciar»

El intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), confirmó que el próximo viernes dejará provisoriamente el despacho municipal para cumplir con la ordenanza que dispuso su suspensión preventiva. A través de un video, sostuvo que respetará la medida una vez cumplidos los plazos administrativos, aunque reiteró que para él se trató de «un atropello a la institucionalidad» y de «un golpe institucional municipal».

Román aclaró que el apartamiento será únicamente para acatar la ordenanza y descartó de plano una renuncia. Explicó que cumplirá con el procedimiento previsto, pero remarcó que «no estamos renunciando» y que «no voy a renunciar», ya que su mandato fue otorgado por el voto popular y considera que la suspensión debe ser revisada por la Justicia.

Preparan el traspaso mientras esperan el fallo del Superior Tribunal de Justicia

El jefe comunal informó que la administración dejará toda la documentación preparada para el cambio transitorio de autoridades. Señaló que se ordenaron las cuentas municipales y se solicitaron informes a todas las secretarías para que Fabián Figueroa pueda asumir «conforme lo dicta la norma», aunque insistió en que ese cumplimiento no implica aceptar la validez de la ordenanza.

En ese sentido, recordó que ya presentó un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia y destacó que el procurador general Jorge Crespo dictaminó que se trata de un conflicto de poderes. «Confío firmemente en la Justicia» y será ese tribunal, afirmó, el que tendrá «la última decisión» sobre su continuidad.

Cuestionó a los concejales y aseguró que seguirá trabajando por la ciudad

Durante el mensaje, Román volvió a cargar contra los seis concejales que aprobaron la suspensión preventiva. Los responsabilizó por «opacar la institucionalidad», por intentar «empañar» su gestión y por, según sostuvo, difundir «cualquier tipo de mentiras» mediante «medios afines» y perfiles falsos en redes sociales para generar desconfianza entre los vecinos.

Además, aseguró que continuará trabajando hasta el momento del traspaso y que luego seguirá defendiendo su gestión mientras espera el fallo judicial. «El pueblo nos eligió hasta el 10 de diciembre de 2027», sostuvo.