Murió un hombre ahogado en una zona no habilitada del río en Neuquén

Este domingo un hombre murió tras ahogarse en el río Limay en Neuquén. Según relataron desde el municipio de Neuquén, el hombre ingresó al agua en una zona no habilitada como balneario en el sector de Valentina Sur. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó que el incidente ocurrió entre las 16 y las 17.

“Fue a la altura de la intersección de calle Puerto Deseado, en el barrio Valentina Sur Rural. Una zona no habilitada como balneario”, detalló el funcionario. El joven habría «ingresado al agua y desapareció bajo la superficie», explicó.

El cuerpo de guardavidas fue informado de lo ocurrido luego de algunos minutos. Al llegar al lugar, en Puerto Deseado y río Limay, los familiares de la víctima indicaron el lugar de la desaparición y lograron recuperar el cuerpo que se encontraba «en el fondo del río», dijo.

“De inmediato se iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar y se llamó a la ambulancia que continuó con los intentos de reanimación, aplicando RCP y desfibrilación. El hombre fue trasladado sin signos vitales al Hospital Castro Rendón, donde finalmente se confirmó su fallecimiento”, cerró Baggio quien resaltó la importancia de solo bañarse en zonas habilitadas.

Guía de balnearios en Neuquén: cuáles son los lugares seguros para el verano 2026

En toda la extensión del Paseo Costero es posible distinguir los cuatro balnearios que tiene la ciudad de Neuquén: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo A. Fahler y el municipal Albino Cotro.

Desde la Municipalidad insisten en respetar las zonas habilitadas para bañistas, ya que cada uno de los balnearios cuenta con personal de guardavidas, pero también con servicio de emergencias médicas del SIEN, puestos de enfermería, patrullas preventivas recorriendo las costas con equipamiento para asistencias.

Y además les brinda mayor comodidad a los vecinos. Hay baños habilitados con servicio de desinfección permanente, parrillas, bancos y mesas, juegos para niños y personal de Protección Civil.