Precaución en Ruta 237: volcó un camión en la bajada de Collón Curá, el conductor está herido

Un camión despistó y volcó sobre la Ruta 237 en Neuquén, cerca de la zona conocida como bajada de Collón Cura, camino a Piedra del Águila. Según detallaron desde la Policía a Diario RÍO NEGRO, el tránsito se encuentra libero. El conductor del camión sufrió heridas de consideración.

Según detallaron desde la Policía de Neuquén a Diario RÍO NEGRO, el incidente ocurrió en horas de la tarde este domingo.

Por motivos que aún se investigan, el conductor del camión perdió el control del vehículo al circular sobre la Ruta 237, en la zona conocida como Bajada de Collón Curá, en Neuquén.

El conductor resultó herido. En el parte médico se detalló que sufrió fracturas de fémur, tibia y peroné.

El tránsito se encuentra liberado. Desde la Policía pidieron circular con precaución.

Murió una mujer en un vuelco sobre la Ruta 3, entre San Antonio Oeste y Las Grutas: quién era la víctima

Según indicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes ligadas al hecho, el accidente ocurrió esta madrugada en cercanías al Centro Minero, en el km 101 de la Ruta 3.

A bordo del Fiat Siena viajaban un hombre y una mujer En el lugar trabajó personal de la comisaria 29 de Río Negro.

El motivo por el que se produjo el vuelco está en investigación. Ambos ocupantes del auto fueron trasladados al hospital de Las Grutas y luego al establecimiento de salud de San Antonio Oeste.

Horas después al hecho se conoció el fallecimiento de la mujer. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este medio que su nombre era Magalí Pedernera Navarro y tenía 27 años.