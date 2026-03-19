Escándalo en Neuquén: Acusan a un entrenador de fútbol por abuso sexual y corrupción de menores

La justicia de Neuquén dictó cargos contra un profesor de fútbol, identificado como D.E.M., en una causa que estremece al ámbito deportivo regional. La fiscalía, representada por el fiscal Gastón Medina y la asistente letrada Cecilia Sabatte, le atribuye delitos de extrema gravedad que incluyen abuso sexual, grooming, corrupción de menores y promoción de la prostitución.

Para resguardar la intimidad y la integridad psicológica de las víctimas, el Ministerio Público Fiscal identidad del club y los datos filiatorios del acusado se mantienen bajo reserva.

Un vínculo de confianza utilizado para el abuso

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF), el imputado utilizó su rol de autoridad y referente deportivo para generar un contexto de confianza y manipulación. La investigación detalla que los hechos comenzaron en 2025, cuando el entrenador reclutó a un adolescente para su equipo.

El vínculo trascendió lo deportivo a través de viajes, pretemporadas y encuentros privados. En estos espacios, el acusado habría realizado ofrecimientos de dinero a cambio de actos sexuales, además de ejercer amenazas contra el entorno familiar de la víctima para asegurar su silencio.

«Modus operandi»: Regalos y manipulación económica

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía describió un patrón de conducta orientado a la captación de menores. La asistente letrada Sabatte relató que el entrenador solía otorgar beneficios inusuales para el ámbito amateur.

En su descripción detalló regalos de teléfonos celulares y botines de alta gama, invitaciones exclusivas a viajes y pretemporadas pagas. También habló de exhibiciones obscenas y solicitud de imágenes íntimas (grooming) bajo promesa de pago.

La denuncia se activó cuando el adolescente afectado logró romper el silencio tras advertir que otros compañeros de equipo podrían estar en la misma situación de riesgo. Actualmente, la justicia investiga si existen más víctimas entre los integrantes del club.

Calificación legal y delitos imputados

La conducta de D.E.M. fue encueadrada como abuso sexual simple agravado (por ser encargado de la educación y guarda), corrupción de menores agravada, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas y Grooming (acoso sexual a través de medios digitales).

La Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia se sumó a la acusación como querella institucional para garantizar la protección integral de los menores involucrados.

Prisión preventiva y riesgos procesales

El Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. La fiscalía destacó que el acusado desplegó maniobras intimidatorias para evitar que los jóvenes hablaran: «Es palmaria la conducta del imputado: quiere a toda costa que los chicos no hablen», afirmó Sabatte.

Tras analizar los argumentos, el juez de garantías Marco Lupica Cristo dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Respecto a la detención, el magistrado avaló la prisión preventiva por 15 días, periodo en el cual se evaluará la viabilidad de una prisión domiciliaria en un domicilio verificado, tal como solicitó la defensa del profesor.