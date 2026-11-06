Conmoción por RJ Mitte: qué reveló el informe oficial sobre la muerte del actor de Breaking Bad

La muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, volvió a generar conmoción en Hollywood. A casi un mes de su fallecimiento, ocurrido el 12 de octubre de 2026 en Texas, Estados Unidos, se conocieron nuevos detalles de la investigación que permitieron esclarecer las circunstancias de su muerte.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de documentación obtenida por el portal estadounidense Page Six, un informe oficial del condado de Cameron confirmó que el actor de 34 años murió por suicidio. La información coincide con lo que su representante había comunicado después del fallecimiento, aunque hasta ahora no se habían difundido los nuevos datos de la investigación.

Qué reveló el informe sobre la muerte de RJ Mitte, el actor de Breaking Bad

De acuerdo con la documentación difundida por Page Six, RJ Mitte fue declarado muerto el 12 de octubre de 2026, a las 13:32, en Brownsville, Texas.

El informe confirmó que se trató de una muerte por suicidio y consignó que las autoridades solicitaron una autopsia y estudios toxicológicos.

Sin embargo, los resultados de esos análisis no estaban incluidos en los documentos a los que accedió el medio estadounidense.

La noticia de su fallecimiento había sido confirmada inicialmente por su representante, Sean Reilly, quien expresó el dolor de su entorno y solicitó respeto por la privacidad de la familia.

El comunicado también destacó la trayectoria artística del intérprete y su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El dolor de Bryan Cranston por la muerte del actor que interpretó a su hijo

Uno de los testimonios más conmovedores después de la muerte de Mitte fue el de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, su padre en la ficción.

El protagonista de Breaking Bad habló públicamente sobre la pérdida de su compañero y reconoció que la noticia lo había afectado profundamente.

Durante una entrevista realizada en el estreno de una obra teatral en Nueva York, Cranston recordó que ambos estaban intentando coordinar un encuentro poco antes de la muerte del joven actor.

El intérprete explicó que se encontraban en distintas ciudades y buscaban una oportunidad para reunirse.

Conmovido, reconoció que todavía se preguntaba si Mitte necesitaba hablar con él sobre alguna situación personal.

“Me dejó desconcertado durante varios días. Todavía no lo entiendo”, expresó Cranston al recordar la noticia.

El actor también aprovechó la entrevista para transmitir un mensaje sobre la importancia de buscar acompañamiento profesional y apoyo de los seres queridos cuando una persona atraviesa dificultades emocionales.

Quién era RJ Mitte y cómo llegó a convertirse en Walter White Jr.

Roy Frank Mitte III, conocido artísticamente como RJ Mitte, nació el 21 de agosto de 1992 en Mississippi, Estados Unidos.

Desde pequeño convivió con parálisis cerebral, una condición que también tenía su personaje en Breaking Bad.

Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido para interpretar a Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter White y Skyler White, personajes interpretados por Bryan Cranston y Anna Gunn.

La serie, creada por Vince Gilligan, se emitió entre 2008 y 2013 y se convirtió en una de las producciones más reconocidas de la televisión internacional.

Mitte participó en sus cinco temporadas y consiguió reconocimiento por una interpretación que aportó visibilidad a las personas con discapacidad.

Después de Breaking Bad, continuó trabajando en cine y televisión, con participaciones en producciones como Switched at Birth, The Oak Room y The Guardians of Justice.

El legado de RJ Mitte y su compromiso con la inclusión

Además de su carrera como actor, RJ Mitte dedicó parte de su vida a promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Fue embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y participó en iniciativas destinadas a mejorar la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

También impulsó proyectos de concientización y utilizó su reconocimiento público para cuestionar estereotipos.

Tras conocerse su fallecimiento, compañeros de elenco como Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris compartieron mensajes de despedida y recordaron su calidad humana.

La difusión de los nuevos detalles de la investigación volvió a poner su nombre en el centro de la atención pública.

A los 34 años, RJ Mitte dejó una trayectoria vinculada no solamente a una de las series más importantes de la televisión, sino también a la defensa de la inclusión y la diversidad en Hollywood.