Quini 6: los pozos principales quedaron vacantes y el próximo sorteo tendrá $5.400 millones

Durante la noche del domingo 1 de noviembre 2026, el sorteo del Quini 6, bajo la órbita oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, concluyó sin ganadores en el Tradicional, La Segunda ni La Revancha, permitiendo que la masa global estimada salte a los $5.400 millones.

En contraste con el vacío en las jugadas centrales de Quini 6, la modalidad Siempre Sale distribuyó más de $486 millones entre 54 apostadores, quienes alcanzaron cinco aciertos y se adjudicaron premios millonarios de forma simultánea.

Resultados de Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 1 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, durante la edición dominical que inauguró el mes, determinó las siguientes extracciones y asignaciones para cada categoría:

Modalidad de juego Bolillas de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto asignado Tradicional Primer Sorteo 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 41 Vacante Acumula pozo multimillonario La Segunda del Quini 02 – 04 – 16 – 24 – 27 – 37 Vacante Acumula pozo multimillonario en alza La Revancha 00 – 02 – 14 – 23 – 29 – 39 Vacante Pozo en reconstrucción El Quini que Siempre Sale 02 – 05 – 08 – 09 – 14 – 40 Con ganadores 54 ganadores ($9.005.555,55 cada uno)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 4 de noviembre 2026

De cara a la cita del miércoles 4 de noviembre 2026, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada en disputa ascenderá a los $5.400 millones, traccionada de manera directa por las vacantes del Tradicional y los más de $1.700 millones que ya arrastra La Segunda.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.

El acto público oficial se concretará el miércoles 4 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.