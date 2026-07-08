Javier Milei prepara una intensa gira internacional: visitará Londres y otras seis ciudades antes de fin de año

El presidente de la Nación, Javier Milei, avanza en la planificación de una nueva gira internacional que se desarrollaría entre fines de octubre y diciembre de 2026. La hoja de ruta contempla una visita oficial a Londres y otros destinos en Europa y Asia,

El motivo de los vuelos internacionales surgió con una agenda centrada en reuniones políticas, foros económicos y promoción de inversiones para la Argentina.

La visita al Reino Unido aparece como uno de los principales objetivos de la gira. De concretarse, marcaría el regreso de un presidente argentino a Londres en una visita bilateral después de casi tres décadas, en un contexto de acercamiento diplomático y económico entre ambos países.

En la Casa Rosada trabajan para que el viaje coincida con una nueva edición de la «Argentina Week«, un evento destinado a presentar oportunidades de inversión y negocios ante empresarios e instituciones financieras internacionales, replicando la experiencia realizada meses atrás en Nueva York.

Javier Milei prepara una intensa gira internacional: Londres será el primer destino del presidente

La agenda en territorio británico también incluiría encuentros con autoridades del Gobierno del Reino Unido y representantes de distintos sectores políticos. El objetivo oficial es consolidar la relación bilateral y ampliar los canales de cooperación económica y comercial.

Si el cronograma se mantiene, Milei cerrará 2026 con una de las agendas internacionales más intensas desde el inicio de su gestión, en una apuesta por fortalecer la inserción global de la Argentina y respaldar la estrategia económica del Gobierno mediante el contacto directo con líderes políticos, empresarios e inversores.

Desde el Gobierno sostienen que estos viajes forman parte de una estrategia de política exterior orientada a reforzar la presencia internacional de la Argentina y consolidar la imagen del país como un destino atractivo para el capital extranjero.

Javier Milei prepara una intensa gira internacional: los destinos internacionales del presidente

Además de Londres, el Ejecutivo analiza sumar otras escalas en Europa antes de finalizar el año. Entre ellas figuran ciudades donde Milei podría participar de conferencias económicas y mantener reuniones con empresarios e inversores interesados en proyectos vinculados con energía, minería e infraestructura.

La gira también tendría un tramo por Asia, donde el Gobierno busca profundizar vínculos comerciales con mercados considerados estratégicos para incrementar las exportaciones argentinas y atraer nuevas inversiones. Las definiciones sobre ese recorrido continúan en evaluación.

La organización de la gira se desarrolla en paralelo con la agenda doméstica del presidente y podría sufrir modificaciones de acuerdo con la evolución de la situación política y los compromisos internacionales que surjan en los próximos meses.

Con información de Clarín