Qué es el «shutdown»: el modelo económico de Estados Unidos que analiza el Gobierno

El Gobierno evalúa un proyecto de ley inspirado en el modelo de Estados Unidos para exigir que el Congreso asuma la corresponsabilidad del equilibrio fiscal. (Foto: gentileza)

El debate en torno a la reforma del Estado y la búsqueda de previsibilidad macroeconómica sumó un nuevo eje de análisis técnico. En las últimas horas, comenzó a ganar fuerza la posibilidad de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley para replicar el esquema de «shutdown» o cierre de la administración pública, una herramienta clásica de la gestión institucional en Estados Unidos.

En su habitual columna económica por Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende explicó la naturaleza de esta iniciativa y desglosó el impacto real que tendría sobre el funcionamiento diario del Estado y el equilibrio de poderes.

Cómo funciona el «shutdown» en Estados Unidos: ¿Qué pasa cuando el Estado se queda sin fondos?

A diferencia de los mecanismos tradicionales de ampliación presupuestaria discrecional, el shutdown impone un límite normativo estricto. Bajo este diseño, el Poder Ejecutivo está obligado a ajustarse de forma matemática al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.

Al respecto, Pablo Wende detalló el núcleo del funcionamiento del sistema norteamericano: «Básicamente, el gobierno se maneja con un presupuesto aprobado por el Congreso. Si vos gastás todo lo que dice el presupuesto y no te queda plata y tenés que gastar más, ese gasto adicional lo tiene que aprobar el Congreso. Si no lo hace, el gobierno no puede gastar de manera discrecional».

Si las partidas se agotan y las fuerzas políticas en el Parlamento no logran consensuar una ley de ampliación de fondos, el sistema ingresa automáticamente en una fase de parálisis operativa con reglas muy claras:

Las oficinas públicas y dependencias del Estado nacional interrumpen de inmediato la atención al público.



y dependencias del Estado nacional interrumpen de inmediato la atención al público. Se suspende de forma provisoria el pago de los sueldos de los empleados de la administración pública centralizada.



de los empleados de la administración pública centralizada. Los servicios esenciales y críticos, como los centros de salud o las fuerzas de seguridad, se ven obligados a operar bajo un régimen de guardias mínimas sin prestar servicios completos.

Del kirchnerismo a Javier Milei: el fuerte contraste con la historia financiera de Argentina

La introducción de una ley de este tipo marcaría un quiebre absoluto en la cultura de administración de los recursos públicos en el país. Históricamente, la volatilidad económica permitía que los gobiernos de turno continuaran gastando por encima de los límites fijados, operando incluso durante años consecutivos sin un presupuesto aprobado; un escenario que afectó incluso a la propia gestión de Javier Milei en sus inicios.

El especialista recordó cómo funcionaban los incentivos fiscales en las últimas décadas, señalando los desvíos metodológicos más recurrentes: «Una práctica del kirchnerismo era subestimar en el presupuesto, sobre todo la inflación. Decían que iba a haber una inflación del 10% y al final era 30%. Entonces tenías mucha más recaudación por la inflación y el gobierno terminaba con más recursos».

Con este nuevo modelo, esa capacidad de disponer de recursos excedentes por fuera de la fiscalización del Congreso quedaría severamente restringida, obligando a una gestión financiera transparente y atada a variables económicas reales.

El trasfondo del proyecto: déficit cero y la presión política sobre el Congreso

Más allá de la rigidez de los números, el proyecto analizado por el equipo económico persigue una finalidad estrictamente política: distribuir de manera equitativa el costo de las decisiones fiscales entre el Presidente y las cámaras legislativas para sostener el anclaje del déficit cero.

El mecanismo de cierre funciona en la práctica como una herramienta de presión cruzada. Al suspenderse los servicios y los salarios estatales por la falta de fondos, el descontento social presiona de forma directa sobre los parlamentarios.

«Es como un juego donde el gobierno también presiona al poder legislativo y dice: ‘miren que si ustedes no me aprueban esto, se perjudica la gente'», concluyó Wende, remarcando que el objetivo final de la ley es erradicar la lógica donde el Congreso vota erogaciones de forma aislada y forzar a que los legisladores asuman la responsabilidad del equilibrio fiscal ante la sociedad.

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