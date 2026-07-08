Fin de semana XXL por el feriado del 9 de julio: quiénes trabajan el viernes 10 y cómo se paga

Este jueves 9 de julio de 2026 se conmemora el Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible que, por su ubicación en el almanaque, abre la expectativa de un fin de semana extra largo de cuatro días. Sin embargo, la letra chica de la ley laboral pone un freno al entusiasmo general: el viernes 10 de julio no es feriado puente.

El Gobierno nacional definió esta jornada como un día no laborable con fines turísticos. Aunque la medida busca reactivar las economías regionales y el turismo interno, la realidad para el bolsillo de los trabajadores es completamente distinta a la de un feriado tradicional.

La trampa del día no laborable: ¿Quiénes descansan y cómo se paga?

La distinción jurídica entre un feriado y un día no laborable es clave y define tanto la obligatoriedad de asistir al puesto de trabajo como la liquidación del sueldo:

Jueves 9 de julio (Feriado Nacional): el descanso es obligatorio . Si el empleador convoca al personal debido a la naturaleza de la actividad, tiene la obligación estricta de pagar la jornada doble (un recargo del 100% sobre el salario habitual).

el descanso es . Si el empleador convoca al personal debido a la naturaleza de la actividad, tiene la obligación estricta de (un recargo del 100% sobre el salario habitual). Viernes 10 de julio (Día No Laborable): el descanso queda a exclusivo criterio del empleador. En el sector público, las escuelas y los bancos no habrá actividad. En cambio, en el sector privado y los comercios, si la empresa decide abrir, el empleado debe asistir y percibirá su salario simple de un día común, sin ningún tipo de adicional ni compensación.

Quiénes se suben al fin de semana XXL de cuatro días

Al tratarse de una normativa laxa para el sector privado, el mapa del descanso para este fin de semana largo quedará fragmentado de la siguiente manera:

Administración pública: los organismos del Estado nacional, provincial y municipal adhieren de forma automática, por lo que no habrá atención al público.

los organismos del Estado nacional, provincial y municipal adhieren de forma automática, por lo que no habrá atención al público. Sistema financiero: las entidades bancarias y cambiarias mantendrán sus persianas bajas durante las dos jornadas.

las entidades bancarias y cambiarias mantendrán sus persianas bajas durante las dos jornadas. Comercio y pymes: el funcionamiento dependerá de la decisión de cada empleador o de las cámaras comerciales, que en su mayoría suelen abrir para no perder jornadas de venta, pagando salarios normales.

El calendario de descansos: qué feriados quedan en 2026

Para quienes necesitan organizar la agenda laboral o planificar futuros descansos para la segunda mitad del año, este es el cronograma oficial de los días no laborables y feriados que restan en el almanaque: