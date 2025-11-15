Conmoción en El Chañar por la mujer que murió en un accidente sobre la Ruta 151: «Dejas un dolor enorme»

El viernes por la noche se registró un trágico accidente en la Ruta Nacional 151 que dejó como resultado, la muerte de una mujer. La víctima fatal iba a bordo de una moto. Si bien poco se sabía sobre su identidad, durante las primeras horas de este sábado se reveló que era una vecina oriunda de El Chañar.

Mediante los posteos de familiares y amigos, se pudo confirmar que la mujer que se llamaba «Pao Aviles». Tenía aproximadamente 43 años y según la información brindada por fuentes oficiales, cuando ocurrió el accidente se dirigía hacia su ciudad desde Cinco Saltos.

En medio del dolor, su familia acudió a las redes sociales para despedirla, el mensaje más destacado fue el de una usuaria identificada como Ceci Avilés, quien tras compartir la noticia, expresó: «Dios mío porqué? Danos fuerza en este terrible momento». La publicación se llenó de comentarios de personas allegadas quienes lamentaron lo ocurrido.

Por su parte una amiga de la víctima también se sumó a los mensajes de pesar y junto a una serie de imágenes, escribió: «Amiga hermosa dejaste un dolor enorme en el corazón de los que te queríamos, por favor dale fuerzas a tus hijitos para seguir sin vos, seras su ángel, gracias por los momentos hermosos compartidos,te quiero y te llevare en mi corazón ,por toda la eternidad!!! Descansa en paz Payto Aviles».

La víctima fatal era oriunda de El Chañar.

Tragedia en la Ruta 151: qué pasó

La jefa de tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, informó a Diario RÍO NEGRO que el siniestro se registró minutos después de las 23.30 del viernes y se ubicó en el kilómetro 29,3 de la Ruta 151, a la altura de una estación de servicio ubicada en la localidad rionegrina de Barda del Medio.

Los protagonistas del hecho, un hombre de 37 años y una mujer de 43 años, circulaban a bordo de una moto desde Cinco Saltos a El Chañar. Por motivos que se desconocen, el conductor de la moto perdió el control y terminaron cayendo «a una distancia bastante considerable».

A los pocos minutos arribaron personal policial y una ambulancia que se encargó de realizar el traslado inmediato al hospital de Cinco Saltos. Sin embargo, pese a la rápida intervención, al llegar al nosocomio se confirmó que la mujer había muerto.

Por su parte el personal médico informó que el hombre presentaba una grave lesión. La jefa de Tránsito indicó que tenía una «fractura expuesta» y por su complejidad, tuvo que ser trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén donde fue sometido a cirugía.