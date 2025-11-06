Catriel en vilo: piden cadena de oración por la mujer que sufrió un choque en la Ruta 151, ¿cómo sigue su salud?

La mujer sufrió un choque y está en grave estado.

Catriel se mantiene en vilo y a la espera de una pronta recuperación de la ciudadana que sufrió un grave choque en la Ruta 151. La mujer de 34 años permanece internada en terapia intensiva desde el martes, tras quedar involucrada en un siniestro provocado por la mala maniobra de otro vehículo. Su familia lanzó una cadena de oración y un pedido de donadores de sangre.

La mujer que quedó gravemente herida por el choque fue identificada como Karla Fernández y se supo que es una vecina conocida de Catriel.

Karla el martes circulaba en su auto desde Catriel a Cipolletti cuando fue impactada por un vehículo que viajaba en sentido contrario. Según se supo, el otro vehículo había intentado sobrepasar un camión y despistó.

En las últimas horas la familia de la mujer lanzó un comunicado en redes sociales donde realizó dos pedidos: una cadena de oración y dadores de sangre. Informaron que Karla permanece en terapia intensiva y asistida por respirador.

Su madre, Graciela Ríos, en Radio Ciudad Catriel 93.1, destacó que el miércoles mostró una pequeña evolución, pero aún necesita una mayor estabilidad. Fuentes policiales detallaron a este medio que Fernández sufrió fractura de fémur, dislocamiento de cadera y una hemorragia interna, lo que la dejó en estado delicado.

Respecto al pedido de donadores, informaron que los interesados pueden acercarse a la clínica ubicada sobre la calle Mendoza 846 de Neuquén capital, lugar donde será trasladada para recibir otra atención más compleja.

Cómo fue el accidente en la Ruta 151

El siniestro se registró cerca de las 7 en el kilómetro 110 de la Ruta 151. La jefa de tránsito indicó que el impacto fue «frontolateral» y todo se produjo por una mala maniobra de sobrepaso.

El impacto se produjo cuando una Citroen que circulaba desde Plottier a Buenos Aires con dos personas a bordo, intentó sobrepasar un vehículo. En esta maniobra, la conductora despistó al perder el control y cuando intentó retomar el carril, chocó de frente con el Toyota Etios conducido por Fernández que circulaba desde Catriel a Cipolletti.

Producto del fuerte choque, tres personas resultaron con golpes y heridas -dos del Citroen y la conductora del Toyota- por las cuales fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Catriel. Más tarde se supo que los ocupantes del vehículo Citroën quedaron fuera de peligro, no obstante Karla fue la más afectada.