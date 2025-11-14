Explosión en una fábrica de Ezeiza: «No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión»

Un impactante incendio se registró esta noche en el polo industrial de Carlos Spegazzini, a pocos metros de la estratégica autopista Ezeiza-Cañuelas. El siniestro, que comenzó con una fuerte explosión, desencadenó un operativo masivo que involucra a 15 dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y unidades de ambulancia.

Terrible explosión e incendio en la fábrica Sinteplast ubicada en la calle San Salvador de Jujuy 2001, en Carlos #Spegazzini, en el partido de Ezeiza pic.twitter.com/NWYe4y7Ogr — Karina Alice (@Karina__Alice) November 15, 2025

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, añadió el jefe comunal.

Fuentes relacionadas confirmaron heridos, aunque aún no precisaron la cantidad de personas afectadas.

Qué se sabe de la explosión en Ezeiza: afirman que inició en una productora agroquímica

Según informó Clarín, las primeras fuentes policiales indicaron que el incendio se desató tras una violenta explosión dentro de una fábrica situada en el polo industrial de Spegazzini. La Agencia Noticias Argentinas indicó que se originó en una productora agroquímica.

Si bien la causa exacta del estallido aún es materia de investigación, las llamas se expandieron con inusitada rapidez fuera de control, obligando a los obreros presentes a evacuar el lugar de urgencia.

La magnitud de la explosión fue tal que generó una poderosa onda expansiva. Este fenómeno fue el causante de la rotura de vidrios en domicilios particulares y comercios ubicados en un radio de hasta cuatro kilómetros a la redonda del epicentro, lo que da cuenta de la violencia del suceso.

Desde el primer momento, múltiples dotaciones de bomberos voluntarios de la zona acudieron al lugar del desastre para intentar contener las llamas, que alcanzaron una altura considerable y son visibles a varios kilómetros.

Con mis amigos vimos en vivo y directo la explosión de Ezeiza, terrible 🙏🏼 pic.twitter.com/wnybuJiAKc — ANGELA 💚 (@angelaaluciaf) November 15, 2025

Piden no circular por la autopista Ezeiza, tras la explosión

Paralelamente, personal de la Policía Bonaerense estableció un cordón de seguridad para facilitar las tareas de los rescatistas y prevenir el acercamiento de curiosos.

Hasta el momento, no hay un parte oficial sobre la existencia de víctimas o heridos graves. Sin embargo, el despliegue de unidades sanitarias y ambulancias es constante, preparadas para asistir a cualquier persona que haya sufrido lesiones o inhalación de humo, tanto entre los trabajadores de la fábrica como entre los residentes afectados por la onda expansiva.

Las autoridades instan a la población a evitar la zona para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia.