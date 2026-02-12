Murió una mujer tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta 43 de Neuquén

El norte neuquino quedó marcado por otra tragedia, el miércoles se registró un vuelco en la Ruta 43 que dejó como resultado a una mujer como víctima fatal.

El siniestro se ubicó a pocos kilómetros de Las Ovejas y, según lo confirmado, la muerte se constató cuando llegó al hospital de Chos Malal.

Vuelco fatal en la Ruta 43 de Neuquén

El vuelco ocurrió en una zona del norte neuquino conocida como La Laja el 11 de febrero, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas. Según la información brindada por el medio local Radio Viva FM Las Ovejas, el vehículo protagonista fue una camioneta Toyota, tipo pick-up, que era ocupada sólo por la víctima fatal.

El comisario inspector, Daniel Riba, detalló que la camioneta se salió de la vía tras sufrir un derrape que la conductora no logró controlar y, posteriormente, volcó hasta quedar depositada sobre la zona de seguridad. Durante los tumbos que dio la camioneta, la mujer salió despedida del habitáculo debido a que no usaba cinturón de seguridad.

La conductora fue asistida por el personal de salud que la trasladó de emergencia al hospital de Las Ovejas y luego, por su estado crítico, fue derivada a Chos Malal. Lamentablemente horas después se confirmó su muerte. Trascendió que la víctima era oriunda de Las Ovejas y tenía aproximadamente 38 años.