Conmoción en el Alto Valle: despiden en Roca al padre y a su hija, víctimas fatales del vuelco de la Ruta 2

Jorge Antonio Fernández, de 52 años, y su hija Lucía Fernández Tajes, de 18, fueron las víctimas de una tragedia que enlutó a todo el Alto Valle y sobre todo a Roca, la ciudad de donde eran oriundos. Todo comenzó con un viaje familiar de regreso de Las Grutas terminó de la peor forma en plena Ruta 2.

Cuando se revelaron las identidades de las víctimas fatales, en la ciudad rionegrina empezaron a surgir los primeros mensajes de pesar de familiares, amigos y conocidos. Más tarde se reveló que ambos, serán velados este martes.

Despiden en Roca a las víctimas fatales del vuelco de la Ruta 2

Este 10 de febrero se realizará en Roca el velorio de Jorge Fernández y Lucía Fernández Tajes, las víctimas del fatal siniestro vial ocurrido cuando la familia regresaba al Alto Valle.

Los restos, según los informado por la comunidad educativa a la que pertenecía la joven, serán velados en Diniello, ubicado en la calle Villegas 1045, desde las 13 hasta las 16. Familiares, amigos y vecinos se reunirán para despedir a las víctimas en un clima de profundo dolor.

«Hoy nos toca despedirnos de amables y sobre todo personas muy queridas, que ya están descansando en paz», expresaron en el mismo comunicado.

Lucía, formaba parte del Cet 33 de Roca y cuando se supo su muerte, el centro educativo lanzó un posteo para lamentar lo ocurrido: «La comunidad del Cet 33 acompaña a la familia en este momento de tanto dolor». Tras esto decretaron el cierre de la escuela por este martes debido a duelo.

Por su parte, también se supo que Jorge Antonio Fernández era un estudiante en la sede de Universidad Nacional del Comahue ubicada en Roca ya que la misma institución lo despidió en su página oficial de Facebook: «La comunidad educativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Fernández, estudiante de la carrera de abogacía de nuestra casa de estudios, y de su hija, Lucia Ailen Fernández . Nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos».

Las redes sociales se inundaron de mensajes de allegados expresando su dolor, pero también reflejaron el profundo afecto que le tenían a las víctimas. En las últimas horas se había impulsado una colecta solidaria para costear el traslado de los cuerpos a Roca y la meta finalmente se concretó este martes.

Vuelco fatal en la Ruta 2: cómo fue el hecho

El trágico vuelco ocurrió el lunes a la madrugada sobre la Ruta 2 y dejó como saldo la muerte de un padre y su hija. La familia regresaba de Las Grutas e iba rumbo a Roca.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el jefe de Tránsito de Pomona, el oficial principal José Hernández, el hecho ocurrió después de las 2 de la madrugada del 9 de febrero, en el sector de la rotonda de El Solito, en la conexión con la Ruta 250.

Allí, unas cinco personas viajaban a bordo de un Renault Kangoo cuando se produjo un despiste seguido de vuelco en el ingreso a la rotonda. Por el incidente, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba.

De forma casi instantánea, el conductor del vehículo murió por el incidente vial, mientras que su hija quedó gravemente herida y las autoridades sanitarias dispusieron su traslado a Viedma.

Sin embargo, en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa, el cuerpo médico constató su deceso cerca de las 9.