Video | Más de cuatro horas a pie y un helicóptero: el dramático rescate de un criancero herido en el volcán Tromen

En la provincia de Neuquén se realizó un intenso operativo contrarreloj para rescatar a un criancero en el volcán Tromen. El hombre se encontraba herido debido a que sufrió una grave caída de su caballo mientras transitaba la zona.

El trabajo requiso de la intervención de un equipo de Bomberos de Buta Ranquil y Tricao Malal, del hospital y de la Policía de Buta Ranquil, además de la intervención de un helicóptero que se encargó de trasladar al hombre.

El dramático rescate de un criancero herido en el volcán Tromen

Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, tomaron conocimiento del hecho el martes cerca de las 14 tras recibir el aviso de que la persona herida se encontraba en la zona conocida como Piche Chacaico, al pie volcán Tromen.

El herido era un criancero que se cayó de su propio caballo y se encontraba tan herido que no pudo continuar su camino. De manera inmediata un equipo compuesto por personal policial, del hospital, bomberos y gente cercana al pueblo, se emprendió la búsqueda.

«Se caminaron más de cuatro horas para poder llegar al lugar y asistir al mismo con medicinas, oxígeno, alimento y abrigo», relataron. A su vez contaron que «viendo las circunstancias, se solicitó un helicóptero y se organizó trabajo en conjunto con defensa civil para poder trasladar al hombre al nosocomio ya que vía terrestre era imposible por el estado de salud del mismo».

El operativo culminó este miércoles a las 8 cuando arribó la asistencia aérea para el rescate, tanto del criancero como de los bomberos y el personal de salud que pasaron toda una noche en Piche Chacaico. El hombre fue derivado al hospital de Chos Malal.

Pasaron toda la noche a la espera de un helicóptero Foto: Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos lanzó un comunicado donde brindó más detalles del hecho y explicó que el helicóptero que se usó es uno que fue «contratado para la lucha contra incendios forestales que integra el recurso aéreo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y que, de acuerdo con la evaluación operativa, puede ser empleado también en evacuaciones sanitarias y apoyo a emergencias».

Foto: Neuquén Informa

En cuanto al estado de salud del criancero informaron que la persona fue hallada consciente y presentaba fuertes dolores. «Si bien se requirió la evacuación aérea, las condiciones meteorológicas adversas y las intensas ráfagas de viento en la zona de Chos Malal impidieron en reiteradas oportunidades la salida de la aeronave durante la tarde y la noche», indicaron para explicar la razón por la cual recién pudo ser trasladado este miércoles.