Dolor tras incendio fatal en Roca: era un albañil que luchaba por construir su casa de material

Un incendio conmovió a barrio Nuevo esta mañana de lunes. Una casilla precaria se consumió por completo, dejando sin vida a un hombre que se encontraba en el interior, según confirmaron desde bomberos voluntarios. Quién era.

El hecho ocurrió en calle Defensa al fondo, conocida como la “zona de puestos”. La vivienda estaba construida principalmente con madera y nylon. Fuentes policiales confirmaron a Diario Río Negro que el hombre se llamaba Armando Islas.

Desde el entorno de la víctima fatal, expresaron dolor y pesar durante toda la jornada. Las muestras de cariño se plasmaron también en las redes sociales. Se trataba de un trabajador que se desempeñaba como albañil en barrio Nuevo y por estos días tenía el propósito de terminar su vivienda de material.

Dolor tras incendio fatal en Roca: «Siempre fue una persona luchadora»

«Por estas circunstancias de la vida, él no pudo terminar su casita», se lamentó uno de sus amigos a Diario RÍO NEGRO, con profundo dolor. «Tito era su apodo. Era una buena persona, siempre anduvo cerca de nosotros, nos ayudó mucho, nos enseñó. Él siempre fue una persona luchadora», comentó. «Que en paz descanse y un saludo eterno», cerró.

Macarena, una vecina de barrio Nuevo, también hizo llegar sus palabras ante la noticia de la muerte. «Tito era una gran persona. Yo lo conocí a través de mi familia. Era albañil en la calle San Juan, era muy reconocido porque hay unos departamentos que él construyó con mucho esfuerzo».

«En este último tiempo, cuando lo vi, su sueño era tener su casa de material, pero no le alcanzaba, porque trabajaba para comer. Era eso, luchar siempre y yo lo veía que compraba cada tanto una bolsa de materiales, pero le faltaba, siempre faltaba», agregó la joven.

«El recuerdo queda también en todas sus obras, en la mesada que me hizo, en el baño. Era una persona muy querida y muy respetada por el barrio, muy reconocido por el trabajo que él hacía y por su forma de ser con los demás», cerró Macarena.

Incendio fatal en Roca: intervino la fiscalía

«Hasta el lugar se desplazó una unidad del Destacamento, acompañada por una unidad de logística con personal y el Jefe de Cuerpo», indicaron a primera hora desde el cuartel de bomberos.

Desde el Ministerio Público de Río Negro indicaron a este medio que por el hecho se solicitó la intervención del cuerpo de investigación forense. Además, comunicaron que Marcelo Ramos es el fiscal del caso, y Vanesa Giardina, la fiscal adjunta. Intervino la Fiscalía de Turno.

Aún se desconocen las causas del incendio y el origen del fuego es materia de investigación por estas horas.

Incendios evitables: casas precarias y vidas arrasadas en la región

Vidas y hogares de Río Negro y Neuquén se consumen cada temporada otoño invierno por incendios de casas precarias. Las intervenciones de bomberos empiezan a ser más frecuentes de abril a agosto, y los peligros están al acecho.

Uno de los casos más conmovedores ocurrió el año pasado en Roca cuando tres hermanos de dos a diez años murieron en un incendio de su casa en el barrio Tiro Federal. Las garrafas aparecieron en la escena y mostraron un dato predecible: las condiciones habitacionales de la familia.

Las estadísticas de bomberos de la región revelan lo que a simple vista parece un hecho aislado: las viviendas arrasadas por las llamas son moneda corriente y constituyen en sí una problemática social profunda. El informe completo acá.