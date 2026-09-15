Murió Patricio Guzmán, el cineasta que registró la memoria reciente y los dolores de Chile

El director cinematográfico Patricio Guzmán falleció en París a los 85 años, ciudad donde residía desde su exilio. El documentalismo latinoamericano despide así a uno de sus mayores referentes, cuyo trabajo estuvo ligado de manera permanente a la historia reciente y la memoria colectiva de su país.

Dolor en el documentalismo latinoamericano: quién fue Patricio Guzmán

Guzmán fue el creador de “La batalla de Chile”, la trilogía que narró el golpe de Estado de 1973 y el derrocamiento de Salvador Allende. Catalogada por Unesco como parte del acervo de la humanidad y posicionada entre las producciones más destacadas del cine documental histórico, la obra retrató los convulsionados años 70 en la región. Su estreno en salas chilenas debió esperar hasta 1997, siete años después del retorno de la democracia, debido a la censura previa.

Toda la filmografía del cineasta se enfocado en la historia chilena. Su ópera prima, “El primer año”, ofreció una crónica sobre el comienzo del gobierno de Allende en 1970. Tras el golpe militar, debió exiliarse en Francia, desde donde continuó una producción que combinó el registro de la clase trabajadora, el paisaje natural y la reflexión histórica, como lo reflejó en “La cordillera de los sueños” (2019).

Su labor fue reconocida en 2023 con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, otorgado por el presidente Gabriel Boric. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Boric expresó: “Ha partido un gigante”. Desde el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile señalaron que el realizador “construyó un legado que trascendió fronteras y seguirá dialogando con las nuevas generaciones”.

Su colega y compatriota Miguel Littin también lo despidió con emotivas palabras: “Patricio Guzmán le otorgó rostro y voz a Chile y sus dolores. Sus películas, plenas de poesía y verdades históricas, son parte de la historia de un país al cual se convirtió en su propia piel y sus ojos de cineasta comprometido con el Chile de Allende. Es decir, el Chile de las esperanzas utópicas que, sin embargo, se mantienen vivas en los sentimientos más profundos de la patria. Fundó un país que vive y lucha y busca en memoria su verdad y su verdadera identidad”.