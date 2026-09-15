Conmoción: murió una adolescente en la previa de un recital de K-pop en el Hipódromo de San Isidro

Una adolescente de 16 años sufrió una descompensación en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro, antes de ingresar al recital que la banda surcoreana Stray Kids. Si bien fue rápidamente trasladada al hospital, murió en el nosocomio.

Según precisó Clarín, la menor se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años, cuando se desvaneció repentinamente cerca de las 19 horas.

Tras la alerta inicial, el personal de los servicios de emergencia presentes en el lugar la asistió de inmediato y coordinó su traslado en ambulancia al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a pocas cuadras.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas por los profesionales médicos en el centro de salud, se constató su deceso a raíz de un paro cardiorespiratorio, quedando la investigación penal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro.

Qué dijo la productora del show

Desde el municipio de San Isidro remarcaron que el expediente del permiso para el festival contaba con la documentación de todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos. Esto incluyó la disposición de ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un Plan de Salud avalado por la Secretaría de Salud comunal, los cuales fueron constatados por el operativo de control local.

En tanto, la productora difundió un comunicado oficial para expresar su pesar por lo sucedido: «DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con los familiares y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes».

El espectáculo marcó la primera presentación de Stray Kids en la Argentina en el marco del festival STRAYCITY, un evento de gran convocatoria que reunió a miles de seguidores y cuyos tickets alcanzaron valores de hasta 360 mil pesos, motivando incluso largas jornadas de acampe en los alrededores del predio. La grilla del festival contó con la participación de grupos invitados como NEXZ, K4OS y Cocho en su jornada inaugural, mientras que la segunda y última función del conjunto surcoreano en el país está programada para la noche de este martes.