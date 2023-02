Nahir Galarza cedió los derechos de su historia para una serie: cuál es la abultada cifra que recibió

La historia de la joven entrerriana Nahir Galarza es digna de cualquier ficción. Con tan solo 19 años se convirtió en la mujer argentina más joven condenada a cadena perpetua, luego de que se la encontró culpable del asesinato de su novio Fernando Gabriel Pastorizzo a fines de 2017.

Su caso, famoso tanto a nivel e internacional, fue tan resonante que muchas productoras quisieron llevarlo a distintos formatos. Y es por esto que Galarza cobra cientos de miles de dólares.

Según trascendió en las últimas horas, tan solo en el último tiempo recibió “un monto de 500 mil dólares”.

Una parte del total, alrededor de 300 mil, fue por una serie que se llamará “Nahir, Ángel o Demonio” producida por Zappelin Studio. En tanto que los otros 200 mil dólares los cobró por un docu-reality de la productora Kapow que consta de tres episodios.

El dinero que percibe tiene que ver con los derechos de su imagen y el con poder permitirles a estas empresas realizar producciones que se encuentren “basadas” en la historia personal de la joven.

Por su parte, Pampa Films y TBS México también se encuentran trabajando respectivamente en una película y en una miniserie. Ambos proyectos todavía están en negociaciones para que puedan finalmente llevarse a cabo.

La miniserie estaría sustentada, según las fuentes, en el libro “El silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático” de Jorge Zonzini, quien fuera manager y vocero de Galarza.

Las negociaciones de “Nahir, Ángel o Demonio” fueron hechas con Marcelo Galarza, padre de la condenada. Sin embargo, estas se dieron antes de que la joven lo señalara como el verdadero autor del crimen de Pastorizzo. Zonini indicó al respecto: “Sobre esa negociación hoy pesa una medida cautelar, ya que se realizó con Nahir en cautiverio, que no vio nada de ese dinero. Podría formar parte de la coacción con la que su padre siempre se manejó con su hija, al punto de haberla obligado a autoincriminarse”.

Un récord para el país

La sentencia hace historia en Argentina: fue la primera menor de 20 años condenada a prisión perpetua. Incluso, desde la entrada en vigencia del Código Penal actual nunca una chica había recibido la máxima pena.

El tribunal no dio lugar a los argumentos de la defensa, que intentó comprobar que los disparos que mataron a Pastorizzo fueron accidentales. Tampoco se consideró la versión que indicaba que no existía relación de pareja, y no se tuvieron en cuenta las pruebas de existencia de violencia de género por parte del joven fallecido hacia la acusada.

“El tribunal considero comprobado que Pastorizzo recibió un primer disparo por la espalda a quemarropa (…) Y un segundo disparo de frente cuando se hallaba mortalmente herido con la moto sobre sus piernas, a una distancia de entre 20 y 50 centímetros. Ambos disparos no fueron accidentales, sino intencionales y dirigidos para acabar con la vida de Pastorizzo”, explicó el veredicto.