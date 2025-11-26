“Narrar nuestro tiempo”: Ana Cacopardo llega a Viedma para invitar a pensar el presente

¿Qué historias, miradas y sensibilidades necesitamos para comprender el mundo que habitamos? Para responder esta y otras preguntas, la periodista Ana Cacopardo llegará a Viedma para ofrecer una charla abierta que invita a revisar los modos en que contamos y entendemos el presente.

Ana Cacopardo: escucha atenta, memorias colectivas y vínculos humanos

Cacopardo es productora y directora de cine documental, conocida por series como «Explora Ciencias», «Historias debidas» y «Grandes de la cultura». Su trabajo se caracteriza por un modo particular de aproximarse a las historias: desde la escucha atenta, la reconstrucción de memorias colectivas y la centralidad de los vínculos humanos. Por eso, en esta nueva charla propone detenerse en una pregunta que, más que un disparador, funciona como alerta: ¿qué clase de periodismo necesitamos en la era de la virtualidad, la individuación y el miedo?

La actividad, titulada “Narrar nuestro tiempo”, se realizará en el Aula Magna del Campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), con entrada libre y gratuita, en el marco de la entrega de premios del VII Concurso de Crónica Patagónica, impulsado por el Laboratorio de Periodismo Patagónico. Será este viernes 28 de noviembre, a las 18.

Para Cacopardo, uno de los riesgos de la época es la “abolición del prójimo”, fenómeno que describe la creciente dificultad de reconocer al otro como parte constitutiva de lo común. En ese contexto, sostiene, el reto es construir narrativas capaces de reponer la diversidad de lo social, recuperar el tiempo de la memoria, volver a pensar la política de los afectos y reivindicar la imaginación política que atraviesa los territorios, especialmente en regiones como la Patagonia, donde conviven memorias largas, disputas contemporáneas y nuevas preguntas por el futuro.

Cacopardo propone pensar nuevas formas de contar la realidad desde el territorio y la escucha. Gentileza.

La charla hará foco en la reconfiguración de la esfera pública hacia la cual nos empujó la pospandemia: un escenario donde la conversación social se fragmenta, las tecnologías median la intimidad y la circulación de sentidos se vuelve cada vez más acelerada y más inestable. En ese marco, Cacopardo indagará en qué hablamos cuando hablamos de narrativas de derechos humanos y género hoy, y cómo disputar encuadres y agendas frente a los dispositivos de mercantilización de la experiencia.

Otro eje será el rol de las universidades públicas y la investigación como espacios capaces de formular otras preguntas, producir otras miradas y ensayar otras formas de contar lo que ocurre en nuestras comunidades. Preguntas que no respondan a la inercia del algoritmo, sino al pulso del territorio.

Finalmente, Cacopardo defenderá algo que parece obvio pero que se vuelve urgente: la necesidad de recuperar el arte de la escucha, asumir la complejidad de los conflictos y habitar los territorios para poder narrarlos.