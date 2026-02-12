Neuquén abre inscripciones para que estudiantes de los CPEM terminen sus estudios: cómo acceder al plan FinEs

Desde el próximo lunes 16 de febrero el Gobierno Provincial informó que estará abierta la inscripción al plan FinEs para egresados de CPEM de Neuquén que adeuden materias del secundario. La convocatoria, impulsada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), se extenderá hasta el 27 de febrero y apunta a quienes finalizaron de cursar hasta diciembre de 2024 sin obtener el título.

La dirección general de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), dependiente del CPE y a cargo del programa nacional FinEs, informó que se habilita la inscripción para rendir materias pendientes del nivel secundario. La propuesta, aclaró Provincia, alcanza sólo a egresados de Centros Provinciales de Enseñanza Media (CPEM) de la provincia.

De qué se trata el plan FinEs para estudiantes secundarios de Neuquén

El proceso no está disponible para estudiantes de establecimientos fuera de Neuquén ni para quienes hayan cursado en escuelas como EPET o EPEA. En esos casos, informaron que rige el programa FinEs Tec, que continúa con cursadas hasta abril y no tiene nuevas inscripciones abiertas.

La inscripción al plan FinEs estará abierta del 16 al 27 de febrero en Neuquén.

Para consultas sobre FinEs Tec, comunicaron que se puede enviar un mensaje de Whatsapp al 2994525836. La inscripción al plan FinEs se realiza únicamente de manera online. Es requisito contar con certificado de materias adeudadas emitido este año y disponer de una cuenta de correo Gmail.

Todas las personas interesadas deben completar el formulario correspondiente, incluso si participaron en ediciones anteriores del programa. Desde EPJA indicaron que la comunicación oficial se enviará al correo declarado en la inscripción.

Contactos para realizar el trámite online en Neuquén

En ese mail se informará la cohorte asignada y el aula de cursado. Solicitaron revisar en forma periódica la bandeja de entrada y el correo no deseado para no perder notificaciones vinculadas al plan FinEs.

Para evacuar dudas, se puede escribir a planfines@neuquen.edu.ar o llamar de 8 a 17 al 0299 4494293 o 4494288. También está disponible el 0299 156563176 para comunicarse con la coordinación jurisdiccional. El gobiernó pidió adjuntar el número de DNI en cada consulta.