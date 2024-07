Neuquén: buena alimentación para que en la segunda mitad del año, la salud mental no esté en riesgo

Una de las frases más populares que en Neuquén se replican es «hay que pasar agosto». Pasó la mitad del año. pero queda la otra y hay que llegar en condiciones saludables para estar preparados para luego, para los próximos seis meses de afrontar el desgaste físico y emocional de llegar a fin de año: egresos escolares, fiestas de despedida, afrontar enero y febrero, planificar vacaciones cuando las energías están en modo «baja batería». ¿Cómo recargar la energía?

Está claro y lo dicen todos lo nutricionistas: «Hábitos saludables, comida y ejercicio en su justa medida». ¿Alcanza? y tal vez a fin de año será necesario poner un poquito más de uno ,mismo. Los nutricionistas neuquinas dan pautas para llegar al recambio de año en condiciones óptimas, o al menos sin «la cabeza quemada».

Hay que ir por partes. «La salud mental puede ser un tema muy ambiguo para las personas, por ejemplo, algunas la asocian con no tener enfermedades mentales y otras con ser felices permanentemente. La realidad es que, a lo largo de la historia, este concepto ha tenido muchas transformaciones. En la actualidad, se asume como una capacidad individual y social que todos tenemos para afrontar los retos de nuestra vida cotidiana con buena disposición anímica. No se reduce a un solo estado de ánimo, como la felicidad, por lo que es necesario reforzar el bienestar mental con un componente muy importante: los hábitos», explicó el nutricionista Samuel García. Y empieza a desarmar el ovillo.

El profesional prefirió avanzar en la charla con una definición de lo que es un hábito, que tal vez sea una de las primeras claves. El hábito es un comportamiento que se repite en la cotidianidad bajo condiciones similares. Los seres humanos convierten estas conductas en algo automático, en una respuesta del cerebro que aparece siempre ante un estímulo. Los hábitos se pueden aprender, modificar o desaprender de acuerdo con qué tan positivos o adecuados sean para nuestras vidas. Para conseguirlo es importante la repetición diaria, mientras más se emplee la acción, más rápido se crea la rutina.

Una buena costumbre, desde la perspectiva psicológica, es aquella que nos permita responder de una manera que alivie nuestra carga emocional y que nos genere sensaciones positivas. A continuación, te dejamos algunas costumbres importantes para la salud mental, que aportó el nutricionista.

Ocho tips para llegar a fin de año y para vivir mejor la vida, la mirada de los especialistas

Descansa muy bien: dormir de siete a ocho horas al día te ayuda a mantener niveles óptimos de rendimiento físico y psicológico. Además, evita exponerte a problemas como la fatiga mental, el estrés o la ansiedad.

Aliméntate de manera sana y equilibrada: con proteínas, verduras, frutas y legumbres que mantengan activa tu mente.

Ejercítate: un cuerpo saludable responde mejor a los retos emocionales.

Expresa las emociones y comunícalas: evita retener lo que sentís. Es importante tener una adecuada externalización o verbalización de las molestias para que sepas que a tu alrededor contas con apoyo y acompañamiento para asumir los retos.

Descubrí nuevos contenidos: música, programas, películas y prácticas que te ayuden a sentirte relajado y en paz. Emplea un espacio diario en estas actividades para liberar las emociones negativas y canalizar la tranquilidad.

Organiza tu tiempo: en ocasiones, sentir que el día no te va a alcanzar para cumplir con tus responsabilidades es un gran desencadenante de la ansiedad. Una buena opción para solucionarlo es acostumbrarte a llevar una agenda en la que anotes tus actividades diarias para que sepas con cuánto tiempo contas y cómo distribuirlo para darle un break a la mente.

Fortalece relaciones sanas: sea en un entorno familiar, laboral, de pareja o social es importante que cuentes con círculos de apoyo en los cuales compartas experiencias y te sientas acompañado. Dedicarles tiempo a estas esferas fomenta tu capacidad comunicativa, de resolución de conflictos y tu empatía.

Pedí ayuda profesional cuando la necesites: consultar a un profesional en salud mental te abre las puertas para alcanzar tus objetivos emocionales y cuidar tu bienestar. Aceptar que necesitas ayuda es fundamental.

Y no hay que olvidar nunca la actividad física. No importa qué deporte o rutina prefieras. Ni cuántas veces a la semana lo realices. Mover el cuerpo ayuda a la salud cardiovascular, a generar endorfinas que mejoran el estado de ánimo y mirá que importante esto: reduce el estrés. Una caminata ya es un montón. Neuquén tiene lugares maravillosos para ponerte los auriculares, arrancar a caminar y respirar profundo. La vida saludable no están difícil.

Sumar la alimentación saludable, es la clave

En este punto los profesionales del cuidado de la salud alertan sobre la necesidad de no descuidar una buena alimentación. Se vive a full, sin tiempo para nada y todo a mano sirve para saciar el hambre al paso. Pero lo importante, según ellos, es poner freno de mano y pensar un poquito para armar una rutina alimentaria que ayude a llegar con energías. A ver que tiene para decir, tal vez ayude.

«Como ya vimos una alimentación saludable es parte fundamental para el bienestar de las personas. No solo en términos de salud física, sino también mental, ya que ambas formas de cuidado están íntimamente relacionadas entre sí y, cuando cuidamos de nuestra salud física, también mejoramos nuestra salud mental. Por eso, en esta segunda mitad del año tener una alimentación saludable puede hacer una enorme diferencia no solo en cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente, como un ejercicio de autocuidado», aseguró García.

Paso seguido es establecer metas claras, por supuesto si alguien quiere bajar la ingesta de harinas o incorporar a su dieta más cantidad de futras y verduras o reducir la cantidad de carnes en su alimentación diaria. ¿Imposible? No, dicen. ¿Disciplina? «Y sí».

«Sabés que comer frutas y verduras es clave para una alimentación saludable, no es novedad, pero quizá no sabes bien cómo integrarlas en tu alimentación diaria. Para esto, te aconsejamos que las verduras sean el acompañante principal de tus recetas, esta es una forma natural de aumentar su consumo sin muchas complicaciones. Por ejemplo, si vas a comer carne, pone una guarnición de verduras. En la merienda de la tarde agrégale frutas, si por la noche se te antoja una pizza, no te olvides de la ensalada», aseguró el nutricionista.

Los nutricionistas recomiendan, algo que todos sabemos pero que pocas veces lo tenemos en cuenta. Para beneficiar el metabolismo, es mejor comer con frecuencia, aunque no por esto podemos comer a cada rato. «El consejo es comer en horario, por ejemplo 9, 12, 15, 17 y 20, (esto dependerá del estilo de vida y rutina de cada persona), pero «las porciones deben ser moderadas y nutritivas», aclaró García.

Hay otra cuestión que en lo que hace a la alimentación saludable, se viene hablando desde hace años: «Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo». «Lo que desayunamos puede influenciar en gran parte el rendimiento que tengamos durante el resto del día. Por eso, es importante elegir bien con qué comenzar. Lo ideal es incluir fruta en este momento, también se recomienda incluir fibra para arrancar, las frutas ya la aportan, aunque también podes aprovechar para incluir cereales integrales en tu menú. Pase lo que pase, no dejes que los tiempos o el cansancio de la mañana eviten un buen desayuno y mucho menos saltearte esta comida», concluyó Samuel.