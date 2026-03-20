Neuquén teje la memoria: viernes de actividades, arte y reflexión colectiva camino al 24 de Marzo

En el mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Neuquén invita a participar de actividades comunitarias para mantener viva la lucha colectiva, a 50 años del Golpe Cívico Militar en Argentina. La propuesta de este año busca transformar el dolor en creación compartida, utilizando el arte, el bordado y el mosaiquismo como herramientas para entrelazar las historias de ayer con el compromiso del presente.

Bajo el nombre «Pasaje de Memoria», el espacio cultural conocido como «Pasaje al Arte», ubicado en el Pasaje Las Palomas 1799-1899 del barrio Gran Neuquén Sur, abrirá sus puertas este viernes 20 de marzo, de 17 a 20.

La propuesta organizada por la Municipalidad de Neuquén invita a la comunidad a conmemorar a través del arte, talleres participativos y el teatro. La jornada, con entrada libre y gratuita, promete ser un encuentro entre la reflexión histórica y la creatividad colectiva, con la destacada participación del colectivo «Mujeres Bordadoras».

El punto culminante de la tarde será la inauguración de la instalación «Sembrando Memoria», un emotivo libro objeto escultórico dedicado a las Madres del Alto Valle. Esta obra monumental es fruto de la co-autoría de reconocidos artistas como Ana Clara Leguizamón, Viviana Campetti, Lía Gagliardi, Julieta Tabbush y Omar Contreras, quienes plasmaron en metal un tributo a la lucha incansable por la verdad y la justicia.

La grilla de este viernes por la Memoria, Verdad y Justicia

Desde las 17:00, el «Pasaje de Memoria» ofrecerá una serie de talleres y actividades interactivas diseñadas para fomentar la participación ciudadana y la construcción colectiva de la memoria. Uno de los espacios más esperados es la Minga-Taller de Bordado y Mosaquismo.

Aquí, bajo la guía de experimentadas bordadoras, los asistentes podrán sumarse a la creación de pañuelos bordados. «Es una convocatoria abierta», señaló Viviana Campetti, referente de Mujeres Bordeadoras. «Le llamamos Minga Taller porque trabajamos de manera colaborativa y grupal. A medida que compartimos el bordado, vamos enseñando y aprendiendo», agregó.

La actividad es gratuita y se proporcionarán los materiales, incluso pañuelos ya listos para ser intervenidos. La idea es que cada participante pueda llevarse su pañuelo para lucirlo con orgullo en la marcha del 24 de marzo, en sintonía con el lema de este año: «#floreceránpañuelos».

Invitan a participar del evento. (Gentileza).,

Como parte de esta Minga, se realizará un Emplazado de Pañuelos de Cerámica, fruto de talleres municipales en el Museo Gregorio Álvarez a cargo de Malena Esquivel y Agustina López-Espinelli. Estos pequeños pañuelos de aproximadamente 8×8 centímetros, hechos por la comunidad, «serán montados en un muro cedido por el vecino Fabián», transformándose en los centros de flores en una obra de mosaiquismo colectivo.

Otra propuesta atractiva es el Taller de Foto Transfer, que ofrecerá a los participantes la oportunidad de explorar esta técnica artística. El producto de este taller será luego emplazado en el muro de la casa de la «vecina Sara, justo enfrente de la obra de mosaiquismo», creando un diálogo visual y comunitario entre las viviendas del barrio Gran Neuquén Sur, donde se ubica el primer Museo a Cielo Abierto de la ciudad.

El broche de oro para esta jornada de reflexión y arte llegará a las 18:30 con la presentación de la obra «Circo de los Mendicantes». Se trata de una pieza de teatro de títeres para adultos (recomendada para mayores de 12 años), dirigida por Fernando Ávila, que utiliza la técnica escénica para transmitir un potente mensaje social y de memoria, cerrando la jornada con una invitación a la introspección y la sensibilidad.

La Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, coordinó el evento.

Un camino hacia el 24 de marzo en Neuquén: «Sembrando Memoria» en cada paso

Las actividades de este viernes 20 de marzo forman parte de un itinerario de conmemoración que culminará en la masiva marcha del 24 de marzo. Los pañuelos bordados y creados en el «Pasaje de Memoria» serán portados en esta movilización, uniendo las voces y las manos de la comunidad.

Para la marcha del 24, el colectivo «Mujeres Bordadoras» y sus colaboradores tienen preparada una emotiva performance que retoma el espíritu de la instalación «Sembrando Memoria». «Tenemos proyectado una performance desde el 2020, que no la pudimos hacer ese 24 de marzo porque vino la pandemia», relató Viviana Campetti. Un total de 30 artistas participarán en esta potente intervención.

Mujeres Bordeadoras mantiene viva la lucha por la memoria. (Gentileza).

Mujeres Bordadoras: Tejiendo redes, historias y memoria sin patrones

Detrás de gran parte de estas iniciativas se encuentra «Mujeres Bordadoras», o como se autodenominan con precisión, «Bordadoras sin patrones del Pasaje al Arte». Este colectivo, que comenzó su labor alrededor de 2020 y 2024 con la campaña de los pañuelos por la memoria, se ha consolidado como un referente de arte procesual y comunitario en Neuquén.

Campetti indicó que su origen más formal se remonta a un evento llamado «Enredades», donde comenzaron a trabajar el bordado en minga sobre un gran mantel, conceptualizando el trabajo colectivo a partir del «micelio», la red subterránea del reino Fungi.

«El concepto del micelio lo asociamos con esta red social o de tejido social que construimos a partir del Museo Cielo Abierto», explicó la referente y remarcó: «Trabajamos también en red con el hospital Heller, con las instituciones escolares del barrio, con la comisión vecinal. Así como el micelio es subterráneo, también acá pasan cosas que tampoco se ven a veces».

Mujeres Bordeadoras durante uno de sus encuentros en Neuquén. (Gentileza).

Esta filosofía de trabajo en red y de puertas abiertas es central para ellas. No solo crean obras de arte, sino que forjan lazos humanos profundos, transformando el espacio público en un lugar de encuentro, aprendizaje y sanación.

El enfoque del «Minga Taller» es abierto a todas las personas que quieran participar y no se requiere experiencia previa. «Si hay alguien que estaba queriendo interesarse, puede ir», invitó Viviana. Incluso niños y niñas del barrio han aprendido a bordar con ellas, demostrando que el arte es una herramienta accesible para todas las edades.

Este intercambio generacional es uno de sus mayores valore: «Tenemos una vecina que participa, que tiene más de 80 años. Terminamos bailando como en círculo, todos abrazados o tomados de las manos. Eso es muy difícil de lograr a veces en estos tiempos».

A lo largo de su trayectoria, las «Bordadoras sin patrones» han desarrollado diversas obras colectivas. Entre ellas, destaca el mantel «Mi Cielo, Mi Celio», de 3×2 metros, que ha sido expuesto en espacios como Bellas Artes. También cuentan con un mantel de bordado experimental, coordinado por Claudia Cantero, y actualmente están bordando un vestido que formará parte de una futura exposición.

Su compromiso y calidad artística las han llevado a ser seleccionadas para exponer por primera vez en la prestigiosa Sala Zaraco. Su proyecto «Ropa Vieja, Refugio en lo Grupal», se exhibirá en julio y agosto, marcando un hito importante en su trayectoria y consolidando un currículum propio que, según Campetti, las impulsará a crear su propio Instagram como grupo.