Neuquén llama a donar sangre: el consumo hospitalario aumentó un 10% y las reservas llegaron a un mínimo histórico

“Siempre necesitamos que se acerquen a donar”, dice Romina Barufaldi, médica y especialista del Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén. Aunque la convocatoria se mantiene durante todo el año, la provincia atraviesa un momento crítico: las reservas de sangre llegaron a un mínimo histórico.

Según explica Barufaldi, “se ha aumentado el requerimiento por parte de los hospitales en el último tiempo”, con un incremento promedio del 10%. Además, señala que esta semana las reservas llegaron a un «mínimo histórico», con faltantes principalmente de unidades de los grupos sanguíneos A y 0, debido al consumo hospitalario.

La demanda responde a distintas situaciones que requieren transfusiones: accidentes, enfermedades oncológicas, complicaciones quirúrgicas y hemorragias digestivas. También se necesita sangre para tratamientos de anemia y para pacientes con enfermedades crónicas, como la insuficiencia renal.

Además, la especialista añade que a ese panorama se suma el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades que pueden requerir transfusiones. Por eso, la necesidad de contar con donantes no aparece solamente cuando las reservas están bajas o se organiza una campaña.

“Lo que pasa es que el requerimiento es constante y los componentes no duran para siempre”, señala. La sangre tiene un tiempo limitado de conservación, por lo que no alcanza con donar una sola vez ante una convocatoria puntual. “Necesitamos que se acerquen en forma regular a donar”

La preocupación también está puesta en los próximos meses. “Cuando más nos hace falta que se acerquen los donantes es durante el verano», expone, una época en la que suele ser más difícil sostener las donaciones.

Dónde y cuándo se puede donar sangre en Neuquén

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH), ubicado en Teodoro Planas 1915 de Neuquén capital, recibe donantes durante todo el año. Además, durante noviembre habrá nuevas jornadas en distintos puntos de la provincia:

24 de noviembre: jornada del Centro Regional de Hemoterapia junto a la Fundación Tiempo de Niños. Para inscribirse, comunicarse al 299-6894198.

jornada del Centro Regional de Hemoterapia junto a la Fundación Tiempo de Niños. Para inscribirse, comunicarse al 299-6894198. 26 de noviembre: colecta en el Centro de Salud Los Aromos, de Plottier. Para consultas e inscripción, comunicarse al 299-5062328 o al 4937203.

También se realizan colectas externas junto a empresas.

Para donar hay que tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Es necesario concurrir con DNI y no hace falta estar en ayunas: se puede desayunar como de costumbre. También se recomienda tomar alrededor de medio litro de agua unos 30 minutos antes de la donación.