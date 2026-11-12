Detuvieron en Misiones a la mujer señalada como ideóloga del crimen de Magalí Levy en Recoleta

Magalí Levy, de 28 años, estaba casada y tenía dos hijos. El 7 de marzo de 2025 fue asesinada en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. Tras llevar a sus hijos al colegio, no apareció a la hora en que debía buscarlos.

Su esposo fue quien la encontró y llamó al 911. La habían atado, golpeado y asfixiado con una bolsa de nailon. El lugar estaba revuelto y faltaba una caja de seguridad. Desde el inicio, la hipótesis principal fue un robo: las cámaras del edificio registraron a una mujer vestida como empleada doméstica, seguida por un hombre.

Elcira Giménez González quedó detenida en Misiones por el crimen de Magalí Levy en Recoleta.

Cómo cayó la mujer señalada como ideóloga

Parte de la banda cayó rápidamente, aunque algunos integrantes lograron huir a Paraguay. Este miércoles 11 de noviembre fue detenida Elcira Giménez González, de 28 años, a quien se señala como una de las organizadoras del robo. Había sido arrestada en un control en Misiones con documentación falsa a nombre de Liz Carolina Vega. Para no ser expulsada, dijo ser víctima de trata y obtuvo resguardo en una casa refugio. La Policía paraguaya alertó sobre su verdadera identidad, y después de varias horas, sus huellas dactilares, aportadas por Paraguay, confirmaron quién era. Así pasó de refugiada a detenida.

El procedimiento había comenzado el lunes 9 de noviembre, cuando Gendarmería interceptó en Puerto Alcázar un auto con cuatro ocupantes. Según el parte de la Policía de Misiones, una de las mujeres y un ciudadano chino no tenían acreditado su ingreso regular al país. Mientras era trasladada, la mujer paraguaya afirmó haber sufrido abusos sexuales en Paraguay. El martes 10, la Fiscalía Federal de Posadas, a cargo de la fiscal Silvina Gutiérrez, dispuso la intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Misiones. La detención se concretó luego de un dato de un informante del departamento Antisecuestro y Antiextorsión de Paraguay.

Los prófugos y los detenidos

Uno de los prófugos es Sixto Amarilla, de 30 años, quien tiene domicilio legal en José C. Paz, pero estaría vinculado a la venta de cocaína y marihuana en la villa 31 de Retiro. Amarilla es esposo de Elcira Giménez González. Otra mujer, Diana, es buscada por haber ingresado al edificio de la víctima vestida como empleada doméstica; según la investigación, trabajaba en la casa desde hacía poco tiempo.

Las cámaras de la zona también registraron a un joven detrás de Elcira, identificado como su hermano, Iván Giménez González, de 20 años. Fue detenido en San Pedro en 2025 y se lo acusa de ser el autor material del homicidio. Tras su arresto, Osmar Algarín Brítez, de 25 años, se entregó a la Policía paraguaya. Se lo acusa de haber ayudado a Amarilla y a su esposa a armar un escondite para el botín. Algarín Brítez se presentó acompañado de su abogado, y la acusación en su contra es de encubrimiento.

Un clan dedicado a robar en casas de familia

Según la investigación, la pareja alquilaba un departamento sobre la avenida Corrientes, frente al shopping Abasto, a unas diez cuadras de la vivienda de Levy. De acuerdo con lo que habría declarado Iván a la Policía paraguaya, el grupo operaba siempre con el mismo método: Elcira trabajaba junto a Diana, quien entraba como empleada doméstica, ganaba la confianza de los dueños de casa y luego permitía el ingreso de sus cómplices.