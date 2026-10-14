Neuquén hará controles visuales gratuitos a niños y niñas para detectar la ambliopía

El año pasado, una campaña de control visual en el Hospital Castro Rendón de Neuquén reveló que el 58% de las infancias que participaron presentaba sospecha de ambliopía. Además, cinco de los chicos evaluados tenían estrabismo y sus familias no lo sabían. Los numeros generaron alarma y hoy el hospital vuelve con una nueva jornada gratuita de control para niños y niñas.

La ambliopía, conocida popularmente como «ojo vago», es una alteración que ocurre cuando la visión de uno o ambos ojos no se desarrolla adecuadamente durante los primeros años de vida.

Puede provocar una disminución de la capacidad visual y requiere una evaluación para determinar sus causas y el tratamiento indicado.

La iniciativa busca detectar de manera temprana alteraciones de la visión y facilitar el acceso a una evaluación médica durante la infancia.

Además, algunos problemas pueden pasar inadvertidos para las familias, por lo que los controles oftalmológicos son importantes incluso cuando los niños y niñas no manifiestan dificultades para ver.

La atención será este jueves 15 de octubre, de 8 a 14, en el Consultorio de Oftalmología del hospital, ubicado en Santa Fe 350 de Neuquén capital. Los controles se realizarán por orden de llegada y sin turno previo.