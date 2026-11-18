Bariloche es escenario clave del nuevo gran estreno argentino de Netflix. La plataforma ya tiene disponibles en su catálogo los seis episodios de «Gordon», la miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna que retrata la historia de Aníbal Gordon, el temido exagente de inteligencia y líder operativo de la violencia paraestatal durante la década del 70.

Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la producción toma como base las investigaciones periodísticas Gordon y Gordon, el aniquilador, escritas por Marcelo Larraquy, para reconstruir un período bisagra de la historia argentina con pulso de thriller político y policial.

Rodaje en la Bariloche y el ascenso criminal dentro de la Triple A

Para recrear la atmósfera opresiva y los movimientos clandestinos que marcaron el tramo final de los años 60 y los inicios de la última dictadura militar, el equipo de filmación desplegó parte de su rodaje en Bariloche, sumando los escenarios de Río Negro a las locaciones de la provincia de Buenos Aires.

Sobre ese trasfondo histórico, el guion expone la transformación delictiva de su protagonista: cómo Aníbal Gordon pasó de ser un delincuente común y ladrón de bandas a convertirse en un implacable agente de la SIDE y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

Lejos de cerrar el debate sobre aquellos años, los realizadores apostaron por interpelar directamente a la audiencia. «Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo», afirmó el director Pablo Trapero.

El elenco completo y los datos clave de la miniserie

Además de la transformación física y actoral de De la Serna en el rol principal, la ficción reúne a figuras destacadas de la nueva generación del cine y el teatro nacional. Estos son los datos principales de la serie ya disponible en streaming: