Paula Chaves está cada vez más cerca de ver terminado uno de sus grandes proyectos familiares: la remodelación de la casa que compró junto a Pedro Alfonso. Después de varios meses de obra, la modelo y conductora compartió nuevas imágenes de la propiedad y sorprendió con la transformación de los ambientes, la fachada y los espacios exteriores. Con una estética contemporánea, materiales naturales y grandes ventanales, la vivienda refleja el estilo que imaginó para disfrutar junto a sus tres hijos.

Según publicaron TN y Ciudad Magazine entre el 17 y el 18 de noviembre de 2026, Chaves mostró en sus redes sociales el antes y después de la propiedad y reveló algunas de las decisiones que tomó durante la remodelación. La conductora explicó que buscaba una casa con espíritu playero, ambientes luminosos y una fuerte conexión con el jardín. Al observar los resultados, resumió su emoción con una frase: “Tal cual la soñé”.

Así es la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso: una remodelación que cambió por completo la propiedad

La historia de la vivienda comenzó en 2025, cuando Paula Chaves y Pedro Alfonso decidieron comprar una propiedad para adaptarla a las necesidades de su familia.

La casa pertenecía a una familia que había vivido allí durante muchos años y conservaba numerosos recuerdos.

“Compramos esta casa llena de amor y energía linda, de una familia que nos contó que la habían disfrutado mucho con sus hijos y después con sus nietos”, contó la conductora.

Aunque la construcción original le gustaba, la pareja decidió ampliarla y modernizar sus espacios.

“Era divina, pero queríamos agrandarnos un poco más”, explicó Paula al compartir las imágenes de la transformación.

La intervención incluyó cambios en la distribución interior, renovación de revestimientos, nuevas aberturas y una importante modificación de los sectores exteriores.

De una fachada oscura a una casa luminosa con grandes ventanales

Uno de los cambios más notorios aparece en el frente de la propiedad.

Antes de la remodelación, la casa tenía paredes de ladrillo a la vista en tonos gris oscuro, aberturas blancas y balcones con herrería tradicional.

La transformación modificó completamente su apariencia.

Ahora predominan las paredes claras, los detalles en gris tostado y los ventanales de grandes dimensiones con marcos negros.

La nueva fachada apuesta por líneas rectas y una estética minimalista, mientras que las plantas y los espacios verdes suavizan la arquitectura.

La entrada principal también fue renovada con una puerta enmarcada por una estructura oscura, vegetación y faroles de diseño sencillo.

El resultado es una vivienda contemporánea que combina elementos modernos con materiales cálidos.

La inspiración de Paula Chaves: una casa de playa con madera, piedra y tonos naturales

Al explicar las decisiones que tomó para decorar su hogar, Paula Chaves reveló que quería recrear la sensación de una casa de playa.

“Yo quería como una casa de playa”, contó en sus historias de Instagram.

Esa inspiración se refleja en una paleta de colores neutros, donde predominan el blanco, el beige, los tonos arena y los grises cálidos.

La madera y la piedra aparecen como materiales protagonistas, acompañados por superficies simples y detalles oscuros.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural ingrese a los ambientes y generan una conexión visual permanente con el jardín.

Uno de los elementos más importantes para Paula fue conservar la vista hacia un árbol que ya estaba en la propiedad.

“Por ese árbol siento que la compré. Me lo imaginaba verde en mi ventanal”, explicó al recordar qué la enamoró del lugar.

La cocina de Paula Chaves: mármol, muebles minimalistas y una vista al jardín

Uno de los ambientes que más entusiasmo generó en la conductora fue la cocina.

En octubre había compartido las primeras imágenes de este espacio, que diseñó personalmente.

La cocina combina muebles de líneas simples, una amplia mesada de mármol y una paleta de tonos hueso, beige y gris.

Los frentes lisos de las alacenas y los muebles bajo mesada permiten mantener una estética limpia y ordenada.

La bacha de acero inoxidable está ubicada frente a un ventanal horizontal con perfilería negra, un detalle que aporta luz natural al sector de trabajo.

También incorporó una mesa con tapa de mármol y patas de madera, combinando elegancia y calidez.

La conductora reconoció que el proceso no estuvo exento de dificultades.

“Últimos detalles. Lloré de emoción. Me enojé por los errores. Pero no puedo parar de agradecer por cumplir mi sueño de mi casa diseñada y pensada por mí”, expresó al mostrar los avances.

Una pileta completamente renovada y nuevos espacios para disfrutar al aire libre

La transformación también llegó al jardín y a la zona de recreación.

La antigua pileta fue desarmada y reemplazada por una nueva piscina con revestimiento en tonos verdes, una elección que acompaña la estética natural de la propiedad.

Además, se incorporaron sectores de galerías, espacios de quincho y decks pensados para disfrutar al aire libre.

Los trabajos exteriores incluyeron nuevas superficies, muros de contraste y modificaciones en la distribución de los espacios.

El paisajismo también forma parte de esta etapa de la obra, con la intención de integrar la vegetación al diseño arquitectónico.

La conexión entre el interior y el exterior se convirtió en uno de los ejes principales de la remodelación.

Los baños de la nueva casa de Paula Chaves: piedra, madera y grifería dorada

En sus publicaciones más recientes, Paula también mostró cómo quedaron algunos de los baños de la vivienda.

El toilette presenta una estética sofisticada, con revestimientos oscuros y paneles verticales.

Un espejo circular, grifería dorada y una mesada de piedra con vetas beige y grises completan la ambientación.

El mueble de madera ubicado debajo de la mesada aporta calidez y equilibra los tonos oscuros.

Por otra parte, el baño de Baltazar, uno de sus hijos, mantiene una estética más clara.

Allí se destacan una mesada de piedra con bacha integrada, un mueble gris oscuro, un espejo rectangular y una lámpara colgante.

La ducha está delimitada por un cerramiento de vidrio con perfilería negra, un recurso que se repite en otros sectores de la casa.

Paula Chaves contó cuánto se involucró en la remodelación y aclaró un detalle sobre los materiales

La conductora también habló sobre las dificultades de tomar decisiones durante una obra de estas características.

Desde la elección de los revestimientos hasta la distribución de los ambientes, aseguró que participó personalmente en numerosos detalles.

“Una de las cosas más difíciles es decidir. Nada es canje, todo lo garpé”, expresó al referirse a los materiales y objetos de decoración que mostró.

Con esa aclaración, Paula Chaves dejó en claro que los elementos exhibidos en sus publicaciones fueron adquiridos por ella y no recibidos mediante acuerdos publicitarios, según su propio testimonio.

La modelo reconoció que el proceso tuvo momentos de frustración, pero también de enorme satisfacción al ver concretadas las ideas que había imaginado.

El sueño familiar de Paula Chaves y Pedro Alfonso toma forma

La vivienda fue pensada para acompañar la vida cotidiana de Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Por eso, además de la estética, la remodelación priorizó ambientes amplios, espacios de encuentro y una relación fluida con el exterior.

La transformación permitió recuperar una propiedad tradicional y convertirla en una casa de líneas contemporáneas, sin perder el vínculo con su historia original.

Con una fachada renovada, grandes ventanales, una cocina de mármol y una pileta completamente nueva, la casa de Paula Chaves muestra cómo una remodelación integral puede transformar una vivienda y adaptarla a una nueva etapa familiar.

Mientras continúa compartiendo detalles de los últimos trabajos, la conductora disfruta de ver cómo aquel proyecto que comenzó en 2025 se acerca cada vez más a la imagen que había soñado.