La Libertad Avanza comenzó a organizar su participación en los comicios provinciales del 14 de febrero de 2027 (Matías Subat)

La Libertad Avanza puso en marcha su organización electoral en Neuquén de cara a los comicios del 14 de febrero de 2027. El partido convocó formalmente al proceso interno para seleccionar candidatos a gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales, entre otros cargos. Además, dejó abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución N.º 1/2026, fechada el 12 de noviembre, que el Consejo Provincial de La Libertad Avanza difundió a través de sus redes sociales. En la publicación, la conducción partidaria informó que el documento se encuentra disponible para su consulta y que, mediante esa comunicación, se da por notificados a todos los afiliados sobre su contenido y alcances.

La convocatoria comprende las candidaturas a gobernador y vicegobernador, 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes, además de intendentes, concejales, integrantes de comisiones municipales y de fomento, y consejeros escolares.

El proceso estará bajo la supervisión de la Junta Electoral Partidaria, que deberá intervenir en la organización de la selección interna conforme a la Carta Orgánica del partido y la normativa electoral vigente.

Un Congreso Provincial para tratar las candidaturas

El próximo paso será la reunión del Congreso Provincial, convocada para el viernes 20 de noviembre, a las 17, en la sede partidaria ubicada en Entre Ríos 879, en Neuquén capital.

Según establece la resolución, el Congreso deberá constituirse en sesión permanente para tratar la plataforma electoral, los asuntos elevados por el Consejo Provincial y las listas de candidatos que sean sometidas a su consideración.

La convocatoria no implica que las postulaciones ya estén definidas. Por el momento, el partido formalizó el procedimiento interno que permitirá avanzar en la selección de sus representantes para las elecciones del próximo año.

La posibilidad de conformar alianzas

Además de iniciar la selección de candidatos, La Libertad Avanza habilitó gestiones para establecer acuerdos con otras agrupaciones políticas. En el artículo cuarto de la resolución, el Consejo Provincial autorizó a Nicolás Montero y Alejandra Durdos a tramitar propuestas de frentes, alianzas, adhesiones de candidaturas y colectoras. Estos acuerdos deberán contar con la aprobación del Congreso Provincial cuando corresponda y cumplir con los requisitos de la Justicia Electoral.

La disposición permite explorar distintas alternativas de participación electoral, aunque el documento no identifica posibles aliados ni confirma acuerdos con otros partidos.

La convocatoria se produce en el marco del calendario electoral establecido por el decreto provincial 1860/2026, que fija el 4 de diciembre como fecha límite para solicitar el reconocimiento de alianzas electorales y el 11 de diciembre para presentar las listas de candidatos.

Con esos plazos por delante, La Libertad Avanza deberá completar sus definiciones internas y resolver cómo participará en la disputa provincial y municipal de 2027. La reunión del viernes será una de las instancias previstas para tratar las candidaturas y los posibles acuerdos electorales.