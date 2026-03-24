Neuquén marchó por el 24 de Marzo: memoria, reclamo y una multitud en las calles

La movilización por los 50 años del golpe de Estado volvió a marcar el pulso de la memoria en Neuquén, con una convocatoria que desbordó el centro y se extendió a lo largo de unas 20 cuadras.

Neuquén marchó por el 24 de Marzo

La marcha, impulsada por organismos de derechos humanos, reunió a miles de personas en una columna heterogénea en la que convivieron militantes históricos, jóvenes, familias y representantes institucionales. La masividad no fue solo una postal: fue también una señal de continuidad en una ciudad que, cada 24 de marzo, reafirma su identidad ligada a la defensa de los derechos humanos.

La concentración comenzó poco después de las 19 y, con el correr de los minutos, fue sumando densidad y volumen. Entre los asistentes se pudo ver a funcionarios municipales, provinciales y universitarios, además de diputados nacionales, en una presencia política que acompañó —sin eclipsar— el protagonismo de las organizaciones convocantes. Las consignas por memoria, verdad y justicia volvieron a escucharse con fuerza, en una marcha que mantuvo su tono pacífico y sostenido, con intervenciones artísticas y banderas que recuperaban nombres, historias y reclamos aún vigentes.

Uno de los momentos más cargados de emoción fue el homenaje a las últimas dos Madres de Plaza de Mayo de la región. La muerte de Lolín Rigoni, en agosto de 2025 a los 100 años, y la de Inés Ragni en 2024, marcaron el cierre de una etapa histórica para la filial Neuquén y Alto Valle.

Ambas fueron recordadas como símbolos de una lucha persistente, que logró instalar en la agenda pública la necesidad de justicia frente a los crímenes de la dictadura. Sus nombres, repetidos en pancartas y cánticos, funcionaron como un puente entre generaciones.

También hubo un reconocimiento especial para Walter Pérez, titular de la Asociación por los Derechos Humanos, fallecido este año. Su figura fue evocada como parte de una trama colectiva que sostuvo durante décadas el reclamo en la provincia. En ese cruce entre memoria y presente, la marcha en Neuquén volvió a mostrar que, a medio siglo del golpe, la calle sigue siendo un espacio central para construir sentido, mantener vivos los reclamos y proyectar las discusiones hacia el futuro.

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