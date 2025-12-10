Neuquén pone en marcha sus colonias de vacaciones: todo lo que necesitás saber

Más de 4500 chicos podrán disfrutar de las colonias de vacaciones organizadas por la Municipalidad de Neuquén. Foto: Florencia Salto

Neuquén tendrá, como otros años, colonias de vacaciones gratuitas para que los vecinos puedan disfrutar durante el verano. En esta nota todos los detalles que necesitas saber: fechas de inscripción, lugares, cupos, etc.

Las colonias de vacaciones gratuitas organizadas por la Municipalidad de Neuquén son una propuesta que ofrece actividades recreativas, deportivas, juegos en el agua y una infinidad de opciones para divertirse. Este verano 2025 – 2026 habrá: colonias de vacaciones para niños, también para adolescentes, adultos mayores y para personas con discapacidad.

Colonias de vacaciones en Neuquén: verano 2026

La municipalidad destina seis plantas para la realización de las colonias de vacaciones para las infancias de 6 a 12 años; también gimnasios para los adolescentes desde los 13 a los 17 años; una planta para adultos mayores y dos plantas para las personas con discapacidad.

Los lugares donde se realizarán las actividades de verano son: para personas con discapacidad el Club Alta Barda y el Círculo Policial; para adultos mayores el Club Italiano; para los adolescentes – que serán campus de entrenamiento deportivo – para vóley el gimnasio del Parque Central y para básquet el gimnasio de Gregorio Álvarez. Y para las infancias serán en: Neuquén Rugby Club, Club Alemán, Casa Club, Tennis Club y la Asociación Española. Y resta que se defina la sexta.

Las colonias de vacaciones tienen cupo y según especificó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, son: 2.500 para infancias, 1.000 para adolescentes; entre 600 y 800 para personas adultas mayores y 350 para personas con discapacidad.

Las actividades en las colonias de vacaciones comenzarán el 7 de enero y se realizarán hasta el 3 de febrero.

Colonias de vacaciones en Neuquén: dónde son las inscripciones

Las inscripciones comienzan el 10 de diciembre. Se pueden realizar de 16 a 20 en los centros deportivos municipales que se ubican a lo largo de la ciudad en:

-Centro Deportivo Parque Industrial: Dirección: Calle 1 Club Social San Cayetano.

-Centro Deportivo Melipal. Dirección: Calle Kilka y Hualcupen.

Centro Deportivo Padre Rafael Picardi. Dirección: San Rafel y Puente del Inca (gimnasio villa florencia).

-Centro Deportivo Zona Oeste. Dirección: Las Gaviotas y Mathew- (delegación municipal).

-Centro Deportivo Gregorio Álvarez. Dirección: Calle 5 y Collón Cura.

-Centro Deportivo Parque Central. Dirección: Sarmientro y Don Bosco (gimnasio parque central).

-Centro Deportivo Provincias Unidas. Dirección: Islas Malvinas y Rio Mocoreta, Barrio Provincias Unidas (polideportivo Gigante del Este).

-Centro Deportivo Canal V – Valentina Sur. Dirección: Pilar y Rios Gallegos.

-Centro Deportivo Confluencia Mariano Moreno. Dirección: Tandil Nº 155, Barrio Mariano Moreno (comisión Vecinal).

-Centro Deportivo Bouquet Roldán – La Sirena. Dirección: Ignacio Rivas y Dr. Luis Teodora Planas (Gimnasio Bouquet Roldan).

-Centro Deportivo Progreso. Dirección: Calles Antártida Argentina y Arabarco.

Y a partir del viernes 12/12 también se podrá realizar la inscripción en los centros vecinales.

Cada familia podrá registrar a sus hijos e hijas presentando DNI, la firma de un adulto responsable y, preferentemente, un certificado médico.

En el caso de las colonias para personas con discapacidad, se podrán inscribir con un formulario web o en cada SAF (Salones de Actividades Físicas) de la ciudad, solo por la mañana.

Además habrá 45 unidades de COLE destinadas al traslado gratuito. Las unidades parten de los centros deportivos municipales hacia las plantas donde se desarrollan las colonias.

También habrá refrigerio diario asegurado para cada participante.

Colonias de vacaciones: qué dijo el municipio

En conferencia de prensa la Municipalidad hoy dio detalles de las colonias de vacaciones para el verano 2026. “Nuestro objetivo es que en cada barrio y cada familia pueda acceder de manera gratuita a esta política pública que se ha convertido en un símbolo de igualdad y participación comunitaria”, resumió Luciana De Giovanetti, secretaria de DDHH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

«Estamos sosteniendo esta iniciativa con una inversión importante que realiza el municipio. Cuando vemos que en diferentes puntos del país y de otras provincias, las colonias de vacaciones no se pueden realizar, para nosotros es un orgullo estar anunciando que ya están abiertas las inscripciones”, agregó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica.

A su turno, Alejandro Palacio, subsecretario de Fomento y Desarrollo Deportivo destacó el valor de tener en la Municipalidad de Neuquén colonias que incluyen a todos. “Antes eran solo para niños de seis a doce años, y de a poco se fueron incorporando otras edades, otras franjas. Hoy estamos ya abarcando todo: la discapacidad, los adultos mayores, adolescente”.

Con respecto a las colonias para personas con discapacidad, habló el secretario de Promoción para Estilos de Vida, Sebastián Tapia. Destacó que esta propuesta es un orgullo, y afirmó que “la gestión se distingue por ofrecer, año tras año, actividades diarias destinadas a las personas con discapacidad”.

Por último, el subsecretario de la Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Matías Hess, planteó el trabajo en equipo de las distintas áreas municipales que confluyen en las colonias de vacaciones para adultos mayores. Recordó que se desarrollan durante todo el verano, cuando antes, en el caso de los adultos mayores, los encuentros duraban dos días. “Contamos con un espacio para recibir a 600 adultos mayores por día”, remarcó el funcionario, quien convocó a participar.