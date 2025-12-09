Tarifas congeladas: cuánto sale recorrer los Parques Nacionales patagónicos este verano

Parque Nacional Los Alerces, un destino elegido para pasear durante el verano. Foto: Gentileza.

Una buena noticia para quienes están decidiendo pasar sus vacaciones en medio de la naturaleza: Parque Nacionales decidió congelar las tarifas para este verano 2025-2026. ¿El objetivo? seguir incrementando la cantidad de personas que visitan las áreas protegidas.

En un comunicado el organismo informó de la decisión y aseguró: «De este modo, las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación».

Este verano 2025 – 2026 no aumentan las entradas a los Parques Nacionales. Foto: Gentileza

Cuánto cuesta entrar a Parques Nacionales este verano

Argentina tiene una diversidad de Parque Nacionales, ideales para ser visitados en una nueva temporada estival. Los de la Patagonia se caracterizan por tener hermosos paisajes con espejos de agua y árboles milenarios.

Los Parques Nacionales son un destino para disfrutar del turismo de naturaleza a través de sus múltiples propuestas de actividades y servicios. Para que la estadía sea segura resulta fundamental seguir las recomendaciones para una visita responsable con el fin de garantizar el resguardo de las áreas protegidas, su biodiversidad, vecinos y turistas.

La entrada diaria para los Parques Nacionales de la Patagonia son similares. Tanto en Parque Nacional Lanín, Los Alerces, Los Arrayanes, Nahuel Huapi y Lago Puelo el pase general es de $20.000. Para visitantes nacionales es de $7.000; residentes provinciales y estudiantes $5.000.

El ingreso para Los Glaciares y Los Glaciares – Portada El Chaltén es de $45.000. Para visitantes nacionales es de $15.000; residentes provinciales $5.000 y estudiantes $7.000.

Por último, para el ingreso al Parque Nacional de Tierra del Fuego el pase general es de $30.000; el nacional $9.000; el de residentes provinciales de $5.000 y estudiantes de $7.000.

Los estudiantes para acceder al descuento deberán acreditarse mediante libreta estudiantil, constancia de alumno regular o similar vigentes, emitida por instituciones públicas o privadas formales de la República Argentina, independiente de su ubicación geográfica y nivel educativo.

Los Parques recibirán miles de visitantes para disfrutar del turnismo de naturaleza. Foto: Gentileza

A continuación las tarifas diarias para todos los Parques Nacionales:

Las tarifas para el flexipass de tres días son:

Las tarifas del flexipass de siete días son:

Se puede obtener el ticket en la página web: https://ventaweb.apn.gob.ar/