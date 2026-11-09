Avanza la obra para el primer hospital de Dina Huapi

Desde el ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro informaron sobre los avances en la construcción del primer hospital de Dina Huapi, una obra esperada por la población de uno de los municipios que más creció en la provincia, según el último censo.

Con un plazo de 780 días, se prevé que el nuevo establecimiento sanitario permita ampliar la capacidad de atención, sumar servicios y brindar mayor autonomía sanitaria al Municipio, que actualmente cuenta con un centro de salud dependiente del Hospital Zonal Ramón Carrillo, ubicado en el centro de Bariloche, a 15 kilómetros de Dina Huapi.

Con un presupuesto de 14.364 millones de pesos, la obra está a cargo de la constructora Alusa S.A. y tendrá una extensión de 2.600 metros cuadrados. Se trata de una demanda histórica de la población de Dina Huapi, que día a día tiene que movilizarse hasta la ciudad vecina para distintas consultas y tratamientos médicos.

Avanza la obra para el nuevo Hospital de Dina Huapi. Hay un plazo de 780 días para concretar el edificio, que fue licitado en enero del 2026. Foto: Gentileza.

Hernán Terrens, jefe de gabinete de la Municipalidad de Dina Huapi, señaló a Diario RÍO NEGRO que, además de ampliar la atención en salud, el nuevo establecimiento «va a ser una herramienta estadística para diagramar la ciudad a futuro».

El funcionario recordó que, al no haber hospital, «Dina Huapi no tiene un registro de nacimiento, por lo que no sabemos, por ejemplo, cuántos chicos nacen acá y cuántas escuelas vamos a necesitar».

Entre 2010 y 2022, el Municipio de Dina Huapi pasó de tener 3.730 habitantes a contar con 5.879 personas viviendo de forma permanante en el ejido urbano que se extiende sobre la costa del lago Nahuel Huapi, al este de la ciudad de Bariloche. A ese crecimiento del 53%, se le suman los turistas, que cada verano hacen uso de los servicios. «Tenemos 1100 camas para turismo en la localidad, que también hacen uso del centro de salud», señaló Terrens.

El nuevo hospital se construye junto al Centro de Salud, en un predio ubicado entre las calles Los Prunus, Los Crisantemos y Las Amapolas. «Estamos realizando tareas de nivelación de terreno y replanteo de la infraestructura que va a tener», explicó el capataz de la obra, Grover Ponce. Unas 20 personas están trabajando en los distintos rubros necesarios en esta etapa de la construcción.

Avanza la obra para el nuevo Hospital de Dina Huapi. Hay un plazo de 780 días para concretar el edificio, que fue licitado en enero del 2026. Foto: Gentileza.

El edificio, que registró en lo que va del 2026 un avance de obra del 7%, contará con guardia y emergencias las 24 horas, consultorios externos para distintas especialidades, áreas de diagnóstico, salas de observación y sectores para la atención del recién nacido. También dispondrá de espacios destinados al personal sanitario y áreas de servicios generales.



«La salita, con sus limitaciones, funciona bastante bien, pero hay muchas especialidades que no tenés, por lo tanto hay un montón de atenciones insatisfechas», explicó Terrens, y remarcó que «la gente se va a atender a Bariloche pero las distancias hacen que a veces no se llegue, y además el Hospital -Ramón Carrillo- está desbordado». El Jefe de Gabinete recordó el episodio ocurrido en 2024, cuando un niño de 12 años falleció tras no haber recibido atención ante un ataque de epilepsia.

780 días es el plazo de ejecución de la obra del nuevo Hospital

«El Hospital va a descongestionar la atención en Bariloche», consideró Terrens y aclaró que, además de la población del propio Municipio, «llegará gente desde Ñirihuau Arriba, del barrio de Las Chacras, del paraje de Villa Llanquin, y podremos abordar los accidentes que ocurren en la Ruta 23 o en la Ruta 40″.

Además de la guardia para las urgencias, el funcionario señaló la importancia de los turnos para especialidades médicas y la atención del día a día para la población de Dina Huapi. «Es una obra sumamente necesaria, desde hace años«, remarcó Terrens.