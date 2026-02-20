Neuquén reforzó controles en el volcán Copahue: recuerdan a turistas que el acceso sólo es posible con guías

Reforzaron la vigilancia a turistas en el Volcán Copahue (Foto: Gentileza Secretaría de Prensa y Comunicación del Neuquén)

El Gobierno de la provincia del Neuquén aumentó las medidas de prevención y seguridad en el área del volcán Copahue. El operativo se realizó el sábado 14 y domingo 15 con la presencia de seguridad provincial y de Áreas Naturales Protegidas.

A lo largo del fin de semana, se realizó el monitoreo a 200 turistas que visitar la zona del cráter y cumbre del volcán. Para acceder al lugar se requiere preparación física, equipamiento adecuado y cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Como medida de prevención y cuidado del ambiente, la visita de turistas al lugar debe realizarse con guías habilitados, quienes deben presentar la documentación correspondiente y pueden ascender con un máximo de 10 personas por grupo.

Ante el marco de incendios y episodios dañinos para la Patagonia, aumentaron las medidas de cuidado y vigilancia y diversos sectores de áreas naturales protegidas. A su vez el recorrido del volcán requiere de una capacitación y condición física adecuada para evitar accidentes.

El Volcán Copahue es un volcán activo, por lo que la regulación de esta actividad busca resguardar la seguridad de quienes lo visitan y garantizar un uso responsable del entorno natural.

Los requisitos para realizar actividades en el Volcán Copahue

Para acceder al sitio, la Provincia recordó la vigencia de la Disposición que aprueba la Norma Legal para Actividades Deportivas y Culturales en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Spanp). En la misma se declaró que cualquier persona que quiera realizar alguna actividad, debe solicitar un permiso con más de 30 días de anticipación.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales justificaron que las disposiciones son para compatibilizar el uso público con la conservación, garantizando que el disfrute de los entornos naturales se realice de manera segura, ordenada y respetuosa con el ambiente.

Los principales requisitos y normas a cumplir son: