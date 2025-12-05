Neuquén sin barreras: mejoras de accesibilidad para un verano inclusivo

La Municipalidad de Neuquén dio inicio oficial a la Temporada de Balnearios. El anuncio incluyó el despliegue de 163 guardavidas, equipos de salvamento y un operativo en conjunto con los servicios de emergencia y la Policía. Pero, además, servicios especiales para que las personas con discapacidad también puedan disfrutar de la costa del Limay.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Relaciones Institucionales, Cooperación Internacional y Derechos Humanos, fue quien dio detalles. La funcionaria comentó que la Municipalidad pondrá a disposición el traslado gratuito a personas con discapacidad hacia los balnearios: “La temporada de verano en los balnearios tiene muchísimas actividades recreativas que hacemos de manera articulada con el área de Vinculación Estratégica, para niños, adolescentes y adultos mayores. Tenemos el traslado de las personas con discapacidad que quieran hacer uso de los balnearios de la ciudad, no solamente con el bus de discapacidad que tenemos desde la secretaría, sino también con el servicio especial que tiene el sistema COLE”.

La funcionaria comentó que este servicio comenzará en los próximos días y recordó que las y los interesados deben reservar su lugar previamente a través de la secretaría: “La reserva se hace el día anterior para organizar la logística de los recorridos, porque cuando hablamos de personas con discapacidad, el traslado es desde el domicilio hasta al lugar que eligen y la vuelta”.

Además anunció que las colonias de vacaciones tendrán espacios específicos para personas con discapacidad. Y también la Fiesta de la Confluencia, uno de los eventos más importantes de la ciudad, contará con adaptaciones especiales.

La funcionaria detalló que ya están trabajando en la logística para que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente del evento más convocante del verano.