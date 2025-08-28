Autorizan el plan municipal del turismo de Convenciones para la ciudad de Neuquén

En la sesión de hoy se aprobó facilitar el turismo de Convenciones y atraer eventos durante todo el año a la capital (foto Matías Subat)

El Deliberante de Neuquén aprobó este jueves un plan de desarrollo municipal del turismo de convenciones que prevé la creación de un buró que buscará potenciar la realización de congresos y conferencias en la ciudad para generar recursos económicos en los circuitos turísticos, de gastronomía y hotelería en la capital.

La iniciativa se aprobó por unanimidad, con un Deliberante que contaba con solo 12 concejales de 18 en la sesión. Del total, tres concejales están de licencia obligatoria porque integran las listas de candidaturas nacionales al Congreso de la Nación en las elecciones del 26 de octubre.

El plan de desarrollo del turismo de convenciones propuesto por el Ejecutivo municipal buscará «promover la realización de congresos, convenciones y eventos similares» en la ciudad de Neuquén con el fin de reducir la estacionalidad de la llegada de visitantes a la ciudad.

El turismo de convenciones incluyó jornadas temáticas, presentaciones de productos, conferencias, simposios, foros, seminarios y capacitaciones «todos ellos de diferentes magnitudes y extensiones temporales, promoviendo el uso de salones de eventos y de reuniones de hoteles, asociaciones, clubes y otras instituciones», para aumentar la ocupación hotelera.

La iniciativa del Ejecutivo Municipal se aprobó tras la declaración de interés municipal, la realización del Primer Congreso de Derecho Laboral que se desarrollará el 19 de septiembre en el salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue. La misma distinción le otorgaron los concejales al Tercer Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia, que se desarrollará en el Domuyo, el 6 y 7 de noviembre.

El plan municipal creado por ordenanza tendrá por finalidad el fomento de la actividad turística «tendiendo a motivar la permanencia y desplazamiento del turista» en la ciudad y sus recorridos y atractivos «sin perjuicio de acordar con otras jurisdicciones, circuitos regionales», se indicó.

El buró de convenciones deberá promover a Neuquén capital como destino de referencia para el turismo de negocios, eventos, conferencias y reuniones de gran envergadura tanto a nivel nacional como internacional.

Deberá implementar mecanismos ágiles para simplificar los trámites relacionados con la realización del evento o actividad y brindar asistencia técnica y administrartiva, con la colaboración de distintas áreas municipales.

Se planteó la facilitación de modo gratuito de dispositivos, dependencias y personal para la organización de los eventos y se recordó la importancia de espacios específicos, como el centro de

Convenciones Domuyo, en la Isla 132, como el espacio municipal de Covenciones que está proyectado en el Parque Central y que se licitaría en el último trimestre del año.



Disponer para las personas participantes del evento y sus acompañantes una

agenda de actividades, gratuitas y rentadas, con el objetivo de difundir los

recursos naturales, culturales, corredores, circuitos y productos turísticos de la

Ciudad de Neuquén, pudiendo instalar en los eventos puntos de promoción en

conjunto con prestadores locales.

El 30% de los viajes anuales son MICE

Según los datos aportados por el municipio, a nivel mundial, el 30 % de los viajes son consecuencia del turismo de convenciones. «Dinamiza economías locales, crea demanda turística fuera de estación, genera empleo directo e indirecto y fortalece la imagen internacional de los destinos», se argumentó.

El buró de convenciones debe planificar las estrategias para captar hacia Neuquén capital los eventos y articular luego con los sectores privados y públicos para generar la atención de los visitantes hacia los recursos turísticos, polos gastronómicos y plazas hoteleras de la ciudad.

El turismo de convenciones se conoce por la sigla en inglés MICE (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions)

El concejal del MPN, Santiago Galíndez, destacó que la creación del programa municipal permitirá «apuntalar y hacer crecer» el turismo de convenciones, la concejala de Confluencia Neuquina, Romina Miranda, destacó que la formalidad de creación por ordenanza del programa permitirá que la política pública perdure en el tiempo para «diversificar la matriz económica» de la ciudad y destacó que en paralelo, la Legislatura sancionó la ley provincial de Turismo. «Se fortalece una cosa con la otra», planteó.

Por su parte, la concejala Laura Pérez instó a no perder de vista que la iniciativa era un «recurso colaborativo» para el impulso de la región cultural y pidió que cuando se reglamente la ordenanza aprobada «se tenga en cuenta el fortalecimiento del espacio cultural» y de los artistas regionales en la estrategia de captación y atención del turismo de convenciones.