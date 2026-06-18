Qué cambios hizo Mercado Pago en el prode del Mundial 2026 tras la polémica con Loterías Argentinas

A partir de un pedido realizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), Mercado Libre modificó las condiciones de su promoción del prode para el Mundial 2026. El ente oredenó que se adopte a las regulaciones en materia de juego de azar y cambió el denominado “Torneo de amigos”.

Según la institución -que representa a organismos estatales que regulan, administran el juego oficial- el juego “Fixture 2026” que ofrece la empresa “presenta características que podrían ser encuadradas como captación de apuestas sin autorización, en los términos del artículo 301 bis del Código Penal, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva”.

“Las diferencias ya fueron saldadas y la propuesta sigue vigente”, señaló Ida López, representante de ALEA a la Agencia Noticias Argentinas.

Qué pasó con el prode del Mundial 2026 de Mercado Pago

La billetera mundial buscó subirse a la ola mundialista y a la tradicional oferta “casera” de aciertos deportivos con una propuesta alternativa desde su plataforma.

Pero todos los juegos de apuestas deben cumplir con ciertas normas legales y de autorizaciones, que en este caso no se estarían cumpliendo. La estructura es similar a la del antiguo Prode donde se apuesta por resultado y marcador.

El premio mayor, que incluye la respuesta a algunas preguntas es de $ 20 millones, y además hay recompensas diarias que incluyen órdenes de compra en la plataforma. Hasta aquí la propuesta no presentaba problemas ya que era de carácter promocional y sin que los usuarios pongan dinero.

La diferencia surgió en los “torneos de amigos” donde allí sí había una competencia a cambio de dinero que sufrió modificaciones para que el juego siga vigente.

“La modalidad ‘Torneo con Amigos’, que anteriormente contemplaba que los usuarios podían indicar montos de dinero simbólicos, actualmente permite únicamente las opciones ‘Amistoso’ y ‘Por los Porotos’, posibilitando que cada grupo de amigos o familiares participe de manera libre y gratuita y defina entre sus integrantes el significado o destino de los ‘porotos’ que eventualmente puedan obtenerse al finalizar el torneo”, explicaron desde ALEA.