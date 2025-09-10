Día de la Prevención del Suicidio: Río Negro registra la tasa más baja del país

Río Negro es la provincia con menor tasa de suicidios consumados en el país. Según datos de la Secretaría de Seguridad de Nación, en esta jurisdicción se producen 5,1 suicidios cada 100 mil habitantes. De manera que, en 2024, registró una reducción interanual de 20,6%.

«Muchas provincias nos preguntan cómo lo hemos logrado. Lo cierto es que es un trabajo mancomunado entre los organismos estatales y la comunidad, a través de un dispositivo de prevención y recomendaciones respecto a cómo y dónde buscar ayuda. Hoy hay más conciencia social», sintetizó el suicidólogo y negociador en situaciones de crisis. Marcelo Mandril, presidente de la Red Argentina de Suicidología.

Por esta razón, resaltó, se eligió a Río Negro como sede del Congreso Nacional este miércoles en Viedma en el marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio: «Es por el avance que se registró en la prevención».

Cuando se lo consultó sobre las estadísticas en lo que va de 2025, Mandril aseguró que las tasas podrían variar en relación al año anterior. «Las tasas fluctúan de acuerdo a los cambios de temporadas -de frío a calor o calor a frío- o las fechas sensibles como las fiestas. Todo incide. En esas fechas se trata de reforzar las campañas de prevención«, planteó.

Sobre el trabajo de la red en Río Negro, Mandril explicó que «el fuerte es la intervención comunitaria y las actividades preventivas con campañas de concientización y capacitación». «Ante alguna situación de emergencia, cuando alguna persona requiere asistencia terapéutica, por ejemplo, coordinamos con Salud Pública para brindar asistencia a las personas que la necesitan«, recalcó.

Las intervenciones «para poner a resguardo a una persona que piensa que la mejor alternativa es dejar de vivir», agregó, deben ser «profesionales y articuladas«. Sucede que cuando se interviene en una situación de crisis, participan distintos organismos, desde Salud, Bomberos, equipos de rescate y Policía, entre otros. «Todos aquellos actores que intervienen para la resolución de la crisis deben saber no solamente lo que ellos deben hacer, sino que deben tener conocimiento de lo que el otro agente interventor deba hacer. De esa manera, ninguno entorpece la intervención del otro y pueden articular las acciones para dar respuestas», planteó.

No todos puede ser agentes de intervención

Mandril aclaró que las personas no deben intervenir ante una situación de emergencia. Solo actuar como agentes de prevención. «Si alguien sabe de un amigo, hijo, familiar, esposo que desea no vivir más para dejar de sufrir o manifiesta esas intenciones, puede acompañarlo e instarlo a buscar ayuda especializada. No hay que jugar al psicólogo o al rescatista», alertó.

En caso de que una persona tome contacto con alguien que intenta quitarse la vida, debe comunicarse de inmediato con la línea 911. «No hay que jugar al héroe. Una persona que intenta quitarse la vida puede ser peligrosa para sí misma y para terceros. Estamos hablando de una vida y muchas veces, con la intención de ayudar, las personas pueden actuar de manera imprudente», advirtió.

La psicóloga Paula Di Clerico, secretaria de la Red Argentina de Suicidología, consideró que la problemática suicida no se reduce a una estadística sino a entender las cuestiones que nos atraviesan como sociedad. «Hay que ver al otro como sujeto que está sufriendo. Es importante capacitarnos, conocer los factores de riesgo y los signos a tener en cuenta -me refiero a signos y no a síntomas porque el suicidio no siempre se reduce a una patología de salud mental-«, evaluó.

Por otro lado, se refirió a que no se habla de la responsabilidad de suicidio: «Se requieren políticas en educación o dispositivos que permitan escuchar o derivar. Hoy se escapan situaciones que se denuncian en el ámbito escolar y se ven internaciones por urgencia en las guardias de los hospitales. Es necesario volver a mirarnos. Mirarnos es asumir que al otro le pasa algo significativo. Hoy estamos apurados y preocupados por otras cosas«.

¿Cómo proceder ante una situación de emergencia?

-Si sabemos de una persona que transita «una ideación suicida» o pensamientos negativos, la Red Argentina de Suicidología ofrece un WhatsApp (02920-15424-4099) que consiste en una línea de asesoramiento -no de asistencia- para conocer los pasos a seguir.

-Si la persona está dispuesta a quitarse la vida -o está autolesionándose con ese fin-, hay que comunicarse de manera urgente con el 911 donde los operadores pondrán en marcha un dispositivo de atención.

-Si la persona que tiene pensamientos negativos necesita ser escuchada o hablar, puede comunicarse con el 135, una línea gratuita de asistencia al suicida. Otra alternativa es el 0800-999-0091, atendido las 24 horas, los 7 días de la semana por profesionales de Salud Mental.

Mitos y llamados de atención

–Se cree que una persona que manifiesta la intención de quitarse la vida nunca lo hará. Según las estadísticas, de 10 personas que se quitaron la vida, 9 lo habían manifestado claramente y 1 lo deja entrever.

–Expresiones como «No quiero seguir viviendo», «La vida duele» o «Quiero dormirme y no despertarme» son llamados de alerta.

–Se cree que quienes piensan en el suicidio tienen «problemas mentales«. Pero la Salud Mental es una parte del problema. Puede haber problemas familiares, pérdidas de trabajo, estados de sufrimiento y padecimiento.

–El suicidio es prevenible y previsible, aseguran los especialistas. Indican que no es cierto que una persona que piensa en el suicidio ya lo tiene decidido y no cambiará de idea.