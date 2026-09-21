Asamblea General de la ONU: cuáles serán los temas principales que marcarán el encuentro y qué líderes mundiales asistirán

Bajo una sombra global de guerras y amargas divisiones, los líderes mundiales se reúnen en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) esta semana ante nuevos temores de que una inteligencia artificial (IA) desbocada podría amenazar a la humanidad, cambio climático y el alza de los precios. Entre los asistentes estará el presidente argentino Javier Milei. La agenda comenzará este marte 22 de septiembre.

La reunión anual de alto nivel estará marcada también por conflictos bélicos en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar.

Una agenda fuerte de temas sin un claro sucesor de António Guterres

El futuro de las Naciones Unidas también estará, sin duda, en el temario. A sus 81 años, sus potencias siguen siendo las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, no los principales actores globales del siglo XXI. Los 193 países miembros de la ONU han acordado un amplio paquete de reformas que incluye actualizar instituciones clave como el poderoso Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia ejercen una influencia desproporcionada por su poder de veto. Sin embargo, reformar es más fácil de decir que de implementar.

Entre bambalinas, habrá especulaciones sobre quién dirigirá la ONU a continuación. El segundo mandato de cinco años del secretario general António Guterres termina el 31 de diciembre y no ha surgido un sucesor claro.

Esta reunión de la ONU sigue siendo crucial

No cabe duda de que la ONU sigue siendo el punto crucial de encuentro para sus 193 países miembros y sus líderes. Se espera que unos 130 jefes de Estado y de gobierno hablen ante la Asamblea General a partir del martes, junto con decenas de ministros.

Entre las principales figuras estarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos hablarán el martes después del discurso inaugural de Guterres sobre el “estado del mundo”. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablarán el miércoles.

En el contexto de la asamblea se dará un encuentro de gran repercusión. Trump se reunirá con el primer ministro británico, Andy Burnham, en medio de las disputas que mantiene Reino Unido con Argentina por las Islas Malvinas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu —a quien el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, quería arrestar por su trato a los palestinos en Gaza hasta que supo que no tiene tal autoridad— se dirigirá a la asamblea el jueves. Por segundo año, el presidente palestino Mahmud Abás no acudirá a la ONU porque Estados Unidos se ha negado a concederle una visa. Aun así, se dirigirá a la asamblea por videoconferencia ese mismo día.

Estados Unidos, en virtud de su acuerdo con la ONU para albergar a la organización, está obligado a permitir que diplomáticos de todos los países miembros asistan a las reuniones.

Igualmente reveladora es la lista de ausentes. El presidente de China, Xi Jinping, que se reunirá con Trump en Washington el miércoles, pero se salteará el encuentro de la ONU y enviará en su lugar a un vicepresidente. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tampoco acude, y el presidente de India, Narendra Modi, se ha retirado.

El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, afirmó que es “extremadamente crítico” que los líderes mundiales apoyen esta semana a la ONU como el lugar donde se reúnen las naciones del mundo, especialmente en un momento de tanta polarización.

“Creemos en el multilateralismo”, manifestó, “y creemos que la semana de alto nivel es la ocasión para que los países del mundo reafirmen que prefieren la cooperación y el diálogo a la confrontación”.

Las Naciones Unidas no han tenido un gran año

No hay duda de que ha sido un año difícil para el organismo mundial. Ha quedado relegado cuando se trata de su responsabilidad clave de garantizar la paz y la seguridad internacionales e intentar poner fin a grandes conflictos en Oriente Medio y Ucrania. El hecho de que Estados Unidos no haya pagado miles de millones de dólares en atrasos pendientes ha dejado las finanzas de la organización en una situación inestable.

La IA se abre paso hacia el centro de la agenda de la ONU

El futuro de la inteligencia artificial ha pasado al primer plano de las preocupaciones globales, con sus avances acelerados y el reconocimiento incipiente de que no existen controles de la industria, y mucho menos salvaguardas globales, para una tecnología que tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas e incógnitas.

Días antes del encuentro global, líderes de tres grandes empresas de IA advirtieron sobre la posibilidad de que la tecnología se salga del control humano y pidieron una pausa, pero Trump desestimó sus preocupaciones como “un engaño” e instó a continuar los avances para mantener a Estados Unidos por delante de China.

El Consejo de Seguridad de la ONU añadió a su agenda una reunión de alto nivel sobre IA para la tarde del miércoles, una señal de la creciente aprensión y de la necesidad de abordar el tema. Ya estaba previsto que celebrara una reunión de alto nivel sobre Ucrania con Zelenskyy el miércoles por la mañana.

Para el jefe de la ONU, esta será su última reunión de la asamblea con líderes mundiales. La semana pasada adelantó su discurso y dijo a periodistas de la ONU que el poder está cambiando en “una era de profunda incertidumbre”.

“En un momento en que el mundo enfrenta tres amenazas existenciales”, afirmó, “la cooperación internacional es más necesaria que nunca”.

Otros buscarán protagonismo en asuntos que van desde el aumento del nivel del mar y la financiación de la educación hasta la lucha por la igualdad de género. También se celebrarán cientos de reuniones privadas en salas pequeñas de la ONU, hoteles, misiones diplomáticas y restaurantes.

Esther Brimmer, investigadora principal en gobernanza global del Council on Foreign Relations y ex subsecretaria de Estado de Estados Unidos para asuntos de organizaciones internacionales en el gobierno de Obama, comentó que las reuniones presenciales pueden ayudar a los países a debatir ideas que se implementan meses después.

Calificó la situación en 2026 como “mucho más seria y compleja que en décadas pasadas”.

“Dicho esto, tampoco estoy sin esperanza”, señaló Brimmer. “En las últimas décadas hemos aprendido mucho sobre la cooperación internacional”.